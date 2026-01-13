sportév sportolója gálaév sportolója gála 2025ekler luca
Ekler Luca példát mutatott sportszerűségből a Nemzeti Sport Gálán

Ekler Luca, miután átvette az Év fogyatékos nõi sportolója díjat.
Illyés Tibor / MTI
2026. 01. 13. 03:46
Ekler Lucát választották meg az év fogyatékos női sportolójának a hétfői Nemzeti Sport Gálán.

A paraatléta személyesen vette át a kitüntetését, majd beszédében megköszönte edzőjének és családjának is, hogy segítettek neki eljutni egy ilyen díjhoz. Ezután azonban gyönyörű gesztust tett: megünnepeltette a másik két jelöltet, Gál Nikolettet és Gyurkó Alexandrát.

„Szeretnék két csodálatos nőről beszélni. Az egyikük az előző év elején lefutott 200 méteren, majd ezt követően elképesztő eredményeket ért el a siketlimpián. Ő Gál Nikolett. A másik személyről talán még nehezebb beszélnem, hiszen a legjobb barátnőmről van szó, talán kitalálták, hogy ki az. Amellett, hogy egy zsák éremmel tért haza a szervátültetettek világjátékáról, az egész csapatot és a saját tanítványait is menedzselte, vezette a medence partjáról.

Ez a két nő hihetetlen, amit 2025-ben letett az asztalra, mindhárman csodálatos évet zártunk, ezért szeretném megkérni őket, hogy egy pillanatra álljanak fel, és szeretném megkérni önöket, hogy közösen ünnepeljenek minket.

A csodálatos gesztus ráadásul attól az Ekler Lucától jött, aki harmadjára nyerte el az elismerést. Gyönyörű pillanat volt, a gála egyik csúcspontja.

Nemcsak a keret és a klub, de a liga sem volt alkalmas Rúben Amorim játékára

