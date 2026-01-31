„Őrülten nehéz lesz” – kőkemény ellenfél várhat a vb-selejtezőn a kéziválogatottra

Szerbiával vagy Litvániával találkozik a magyar férfi kézilabda-válogatott a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokság májusi selejtezőjében.

A Herningben rendezett szombati sorsoláson elhangzott, hogy Szerbia és Litvánia előbb március 19-én, majd 22-én játszik egymással a második fordulóban. A párharc továbbjutójára a magyar válogatott vár az utolsó körben. Az első meccset május 13-án vagy 14-én rendezik a szerbek vagy a litvánok otthonában, a visszavágó pedig 16-án vagy 17-én lesz Magyarországon.

Belehúzott a magyar csapat

„Amennyiben Szerbia továbbjut az előselejtezőből, ami felől nincs kétségem,

akkor mondhatjuk, hogy a legnehezebb ellenfelet kaptuk az összes közül

– idézi Chema Rodríguez szövetségi kapitányt a magyar szövetség honlapja.

Hozzátette: honfitársa, Raúl González személyében a szerbek kiváló edzővel rendelkeznek, az Európa-bajnokságon legyőzték a döntőre készülő németeket, megszorongatták a spanyolokat, de végül kikaptak Ausztriától, ezért nem jutottak tovább.

„Komplett csapat, remek átlövőkkel, kapusokkal, irányítókkal, beállókkal, szélsőkkel, nincs is gyenge pontja. Rendkívül versenyképesek, kiemelkedő csapat” – magyarázta a magyarok spanyol szakvezetője.

Őrülten nehéz lesz kijutni

Rodríguez hangsúlyozta: a jövő évi világbajnokság a ciklus egyik legfontosabb versenye, kritikus az olimpiai kvalifikáció szempontjából, ezért mindent megtesznek majd, hogy kijussanak, de ez „őrülten nehéz lesz”.

A jövő évi világbajnokságot január 13-31. között rendezik Kölnben, Münchenben, Kielben, Hannoverben, Magdeburgban és Stuttgartban. Ez lesz a harmincadik férfi vb, a magyarok eddig 23 alkalommal voltak résztvevők.

Legjobb eredményük az 1986-os ezüstérem, a legrosszabb pedig az 1995-ös 17. helyezés.

Akik már biztosan ott lesznek a vébén

A világbajnokságnak már biztos résztvevője a címvédő Dánia, a házigazda Németország, valamint Horvátország, Izland, Portugália, Svédország, Bahrein, Japán, Kuvait, Katar, Argentína, Brazília, Chile, Uruguay, Algéria, Angola, a Zöld-foki Köztársaság, Egyiptom, Tunézia és az Egyesült Államok. A németországi vb győztese kijut a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a 2028 tavaszán sorra kerülő olimpiai selejtezőtornákon.