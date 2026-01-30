Vége a várakozásnak: tíz év után újra Eb-döntős a német kéziválogatott

Németország 31-28-ra legyőzte Horvátországot a férfi kézilabda Európa-bajnokság első elődöntőjében, pénteken Herningben.

A mérkőzésnek komoly előélete volt, ugyanis a középdöntő utolsó fordulójában a magyarokat legyőző Horvátország keményen bírálta az európai szövetséget és az Eb szervezőit. A horvátok azt tették szóvá, hogy nekik Malmőből kellett átutazniuk Dániába, a játékosok annyira kimerültek voltak a 24 óra alatt lejátszott két meccsüket követően, hogy többen a buszuk padlóján aludtak.

Úgy raktak fel minket egy buszra, mint a fagyasztott csirkét, és órákig utaztunk. Ez egy szégyen, teljesen megdöbbentő

– mondta Dagur Sigurdsson, a horvátok szövetségi kapitánya.

A második félidő eleje döntött

Végig rendkívül szoros volt az első félidő, először a 26. percben alakult ki egygólosnál nagyobb különbség a csapatok között. Akkor a németek vezettek 15-13-ra, és bár a horvátok gyorsan egyenlítettek, a szünetben 17-15-es előnyben volt Németország. A németek nyolc, a szinte végig létszámfölényes támadójátékot alkalmazó horvátok 13 lövést rontottak.

A második felvonás elején lerohanta ellenfelét az ekkor szinte hibátlanul kézilabdázó, frissebbnek tűnő német válogatott és egy 7-1-es sorozattal tulajdonképpen eldöntötte a mérkőzést.

Ellenfele két 4-1-es szériával visszakapaszkodott ugyan, de az egyenlítésre már nem maradt ideje.

Andreas Wolff fontos védésekkel segítette a csapatot:

Lukas Zerbe hat góllal járult hozzá a sikerhez, csapattársai közül öten zártak négy találattal, Andreas Wolff pedig 14 lövést védett. A horvátoknál a Veszprémben szereplő Ivan Martinovic öt, a szegedi Mario Sostaric három, Marin Jelinic egy gólt lőtt.

Németország a negyedik Eb-döntőjére készülhet (2016-ban játszott legutóbb aranyért, akkor sikerrel), eddig mérlege két arany- és egy ezüstérem.