Közbeszólt a VAR, őrült végjátékban verték Spanyolországot a norvég kézisek

24.hu
2026. 01. 22. 20:26
Norvégia 35-34-re nyert Spanyolország ellen a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában.

Az első félidőben fej-fej mellett haladtak a csapatok és felváltva vezettek, de komolyelőnyt egyikük sem tudott kiharcolni, így 16-16 állt az eredményjelző a szünetben.

A második játékrészt a norvégok kezdték jobban, Gulliksen és Pedersen révén 18-16-oselőnyre tettek szert, erre a spanyolok – Alex és Dani Dujshebaev vezetésével – egy 4-0-s sorozattal reagáltak (20-18).

A spanyol előny a 46. percben háromra is nőtt (26-23), ám a skandinávok a kiválóan játszó, 13 gólig jutó Pedersen, és a nyolc góllal záró Gröndahl remeklésével az 54. percben 30-29-re fordítottak.

Innentől kezdve a spanyolok csak futottak az eredmény után, és az egyenlítésnél többre nem futotta erejükből. Pedig lehetőség lett volna, mert az utolsó másodpercek páratlan drámát hoztak.

35-34-es norvég vezetésnél, az utolsó tizenegy másodpercben a játékvezetőknek kétszer is ki kellett menniük a pálya szélére videózni, hogy megnézzék, a spanyolok javára büntetőt ítéljenek vagy sem.

De a VAR egyik esetben sem igazolta mindezt – a 60 perc lejárta után pedig izgulhatott Norvégia, hiszen egy kínai figurát követően Pedersen a hatosra ugorva sodorta el a labdát. A bírók hetest fújtak, de a videó azt mutatta, a norvég a hatoson kívülről ugrott el, azaz szabályosan szerelt…

Nem tudom, mi járt a fejemben, szerencsés vagyok, hogy pont úgy kaptam el a labdát

– mondta Pedersen.

A spanyolok pont nélkül jutottak a középdöntőbe, és újabb vereségük azt jelenti, hogy szinte biztosan nem lesznek ott a legjobb négy között.

Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, 1. forduló, I. csoport

Norvégia – Spanyolország 35-34 (16-16)
Németország – Portugália 32-30 (11-11)

 

később:
20.30: Franciaország – Dánia

