Félelmetes hajrát produkált, Dánia megnyerte a franciák elleni kézirangadót

Az első félidőben még a franciák vezetettek 12-11-re, a forduló után aztán előbb a dánok húztak el két góllal, és vezettek 20-18-ra a 44. percben, majd az ellenfél feltámadt, és Nahi, illetve Minne találataival az 53. percben, 26-24-nél már ott volt kettő az előny.
Az utolsó hét percben aztán Dánia félelmetes hajrát produkált, előbb Pytlick és Jakobsen, majd a végén Gidsel vállalkozott bátran, és a címvédő egy 8-3-as rohammal a maga javára fordította a csatát (32-29).
Végül Gidsel kilenc, Pytlick nyolc góllal, a nyáron Veszprémbe igazoló Emil Nielsen 11 védéssel járult hozzá a sikerhez.
A dánok számára azért volt létfontosságú a győzelem, mert pont nélkül jutottak a középdöntőbe, a franciák viszont két pontot vittek magukkal.
Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, 1. forduló, I. csoport
Dánia – Franciaország 32-29 (11-12)
Norvégia – Spanyolország 35-34 (16-16)
Németország – Portugália 32-30 (11-11)
Az állás:
1. Németország 4 pont
2. Franciaország 2 (67-66)
3. Dánia 2 (61-60)
4. Portugália 2 (61-61)
5. Norvégia 2 (69-72)
6. Spanyolország 0.