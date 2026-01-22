kézilabdadán férfi kézilabda-válogatottfrancia férfi kézilabda-válogatottférfi kézilabda európa-bajnokság 2026
Félelmetes hajrát produkált, Dánia megnyerte a franciák elleni kézirangadót

Denmark's Mathias Gidsel in action with France's Ludovic Fabregas during the men's handball match between Denmark and France in EHF Euro 2026 Group B at Jyske Bank Boxen in Herning, Thursday, January 22, 2026. (Photo: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)
BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP
Mathias Gidsel kilenc góllal járult hozzá a sikerhez
24.hu
2026. 01. 22. 23:37
Az olimpiai és világbajnok Dánia 32-29-re legyőzte a címvédő Franciaországot a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, csütörtökön.

Az első félidőben még a franciák vezetettek 12-11-re, a forduló után aztán előbb a dánok húztak el két góllal, és vezettek 20-18-ra a 44. percben, majd az ellenfél feltámadt, és Nahi, illetve Minne találataival az 53. percben, 26-24-nél már ott volt kettő az előny.

Az utolsó hét percben aztán Dánia félelmetes hajrát produkált, előbb Pytlick és Jakobsen, majd a végén Gidsel vállalkozott bátran, és a címvédő egy 8-3-as rohammal a maga javára fordította a csatát (32-29).

Végül Gidsel kilenc, Pytlick nyolc góllal, a nyáron Veszprémbe igazoló Emil Nielsen 11 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A dánok számára azért volt létfontosságú a győzelem, mert pont nélkül jutottak a középdöntőbe, a franciák viszont két pontot vittek magukkal.

Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, 1. forduló, I. csoport

Dánia – Franciaország 32-29 (11-12)
Norvégia – Spanyolország 35-34 (16-16)
Németország – Portugália 32-30 (11-11)

 

Az állás:
1. Németország 4 pont
2. Franciaország 2 (67-66)
3. Dánia 2 (61-60)
4. Portugália 2 (61-61)
5. Norvégia 2 (69-72)
6. Spanyolország 0.

