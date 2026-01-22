Félelmetes hajrát produkált, Dánia megnyerte a franciák elleni kézirangadót

Az első félidőben még a franciák vezetettek 12-11-re, a forduló után aztán előbb a dánok húztak el két góllal, és vezettek 20-18-ra a 44. percben, majd az ellenfél feltámadt, és Nahi, illetve Minne találataival az 53. percben, 26-24-nél már ott volt kettő az előny.

Az utolsó hét percben aztán Dánia félelmetes hajrát produkált, előbb Pytlick és Jakobsen, majd a végén Gidsel vállalkozott bátran, és a címvédő egy 8-3-as rohammal a maga javára fordította a csatát (32-29).

Végül Gidsel kilenc, Pytlick nyolc góllal, a nyáron Veszprémbe igazoló Emil Nielsen 11 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A dánok számára azért volt létfontosságú a győzelem, mert pont nélkül jutottak a középdöntőbe, a franciák viszont két pontot vittek magukkal.