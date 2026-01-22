Kézilabda-Eb: titkos esélyes nagyágyút vert a német válogatott

Azok után, hogy a csoportban meglepetésre kikapott Szerbiától, hétfőn ki-ki mérkőzésen 34-32-es győzelmet aratott Spanyolország ellen a német férfi kézilabda-válogatott, amely így csoportgyőztesként és két ponttal folytathatta a középdöntőben.

Ott az első meccsen mindjárt a titkos esélyessé váló Portugália következett, amely az Európa-bajnokság első igazi meglepetését okozva 31-29-re legyőzte a címvédő és társházigazda Dániát.

Alfred Gíslason német szövetségi kapitány két meglepőt is húzott, kihagyta Jannik Kohlbachert és Mathis Häselert, akik addig mindhárom mérkőzésen pályára léptek, és helyettük a balszélső Rune Dahmkét, illetve a jobbátlövő Franz Sempert nevezte.

Jobban kezdtek a portugálok, többször is vezettek két góllal, de Németország a 23. percben 8-8-nál utolérte, majd Uscins találatával 9-8-nál át is vette a vezetést, sőt Golla góljával mindjárt kettőre növelte az előnyt (10-8).

Persze ehhez az is kellett, hogy a portugálok, akiknek 24 órával kevesebb idejük volt a felkészülésre, egyre kiszámíthatatlanabbá váltak, és közel tíz percen át nem szereztek gólt.

A 11-11-es félidőt követően felváltva vezettek a csapatok, és ugyan a félidő második felére a németek átvették a vezetést, Gíslason csapata nem tudott két gólnál nagyobb előnyre szert tenni.

A hajrára egyre többször igénybe kellett venni a videobírót, az 54. percben svéd játékvezetők piros lapot adtak a német csapatkapitány Gollának. A hajrá azonban Németország lett, és végül 32-30-ra győzött.

A mezőny legeredményesebb játékosa a góllövőlistát vezető portugál Francisco Costa volt tíz találattal, a németeknél viszont Andreas Wolff 14 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A jelenleg 4 ponttal rendelkező németek szombat este a társrendező Norvégia ellen folytatják.

Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, középdöntő, 1. forduló, I. csoport Németország – Portugália 32-30 (11-11) később:

18.00: Spanyolország – Norvégia

20.30: Franciaország – Dánia