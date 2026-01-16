Injekció helyett gyurma – folytatódik a síugrók péniszbotránya

Nem sokkal azt követően, hogy megjelent a hír, a síugrók olykor hialuronsavas injekciókkal növelik meg a péniszméretüket, hogy jobb teljesítményt érjenek el, újabb, emberbarátibb trükkről vallott egy sportoló.

A 26 éves osztrák Mika Vermeulen egy norvég podcastban elárulta, hogy egykoron amikor még északi összetettben indult, azaz ugrania is kellett, a szabályok megszegésére biztatták.

„Az emberek folyamatosan csaltak. Rengeteg gyurmát tömtek az alsóneműjükbe, hogy nagyobb ugrást érjenek el” – mondta, utalva arra, hogy ez a módszer lehetővé tette a síugrók számára, hogy nagyobb ruhafelületet szerezzenek, ami előnyt biztosított számukra a levegőben.

De elmondta, még arra is biztatták az idősebb és tapasztaltabb ugrók, hogy leragassza a péniszét, mert egy-két centit ezzel is lehetett nyerni.

Ugyanakkor hozzátette, azok, akik erre kérték, már nem aktív versenyzők.

Százszázalékos bizonyossággal állíthatom: mindenki, akit kizárnak síugrásból és északi összetettből, az szándékosan csal. És ezt egyszerűen azzal indokolják, hogy: »Igen, igen, de mindenki más is ezt csinálja«

– mondta.

Szerinte, ha a csalást nem büntetik szigorúan, akkor az rossz kultúrát eredményez, amelyben mindenki helyén valónak tartja, hogy kiskapukat keressen.