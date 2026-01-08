Döbbenet: péniszbe adott injekciókkal csalhatnak a síugrók

Azt eddig is tudtuk, hogy a síugrásban minden milliméter számít, és egyes sportolók ezt szó szerint veszik. Így aztán mondhatni folyamatosak a manipulálások a ruhákkal.

Az igazi botrány csak tavaly márciusban robbant ki, amikor egy kiszivárgott videón azt lehetett látni, hogy a norvégok a már jóváhagyott ruházatot átvarrták, és a légellenállás csökkentését segítő merevítőket, illetve drótokat helyeztek el benne.

Hajlakktól a pénisznagyobbításig

Hogy nem újkeletű a trükközés, arról korábbi nagymenők is vallottak, a síugró-történelem egyik legsikeresebb versenyzője, a finn Janne Ahonen bevallotta, hogy ami a ruhaméretet illeti, ott gyakran átlépte a határokat, míg a korábbi világbajnok Andreas Küttel is elismerte, egykoron a légáramlás csökkentése érdekében hajlakkal fújta be az ugróruháját.

A Nemzetközi Síszövetség (FIS) azzal próbálkozik pár éve, hogy 3D-s testvizsgálatot vezetett be, hogy meghatározza a sportolók alkatát és kerületét, és ez a mérés szolgál alapul a sportoló ruhatervezéséhez.

De miután a nagyobb ruha előnyt jelent, egyesek úgy próbálnak csalni, hogy a vizsgálat előtt hialuronsavat injekcióznak a nemi szervükbe, hogy ideiglenesen láthatóan vastagabbak, ezáltal testfelszín tekintetében is nagyobbak legyenek.

Igaz, hogy pár milliméterről van szó, de onnantól kezdve már legálisan lehet akkor a ruha egész szezonban.

Már dolgoznak a megoldáson

A hihetetlennek tűnő sztorik eljutottak a vezetőkhöz is, Matthias Hafele, FIS elnöke a német Bildnek elmondta, hogy újabb intézkedéseket terveznek, amelyek már a februári téli olimpiára is vonatkoznának.

Már a színfalak mögött dolgozunk azon módszereken, amelyekkel javítani lehetne ezen a nehéz problémán. A cél az, hogy a mérés során a csontszerkezet, ne pedig a lágy szövet legyen a döntő tényező

– nyilatkozta Hafele.