Téli olimpia: meghalt egy biztonsági őr a nagy hidegben

A nagy hidegben elhunyt egy építkezésen, éjszakai műszakban dolgozó biztonsági őr a februári téli olimpia cortinai helyszínén, írja az MTI. Matteo Salvini infrastrukturális miniszter teljes körű kivizsgálást követelt az 55 éves munkás halálának körülményeivel kapcsolatban.

Az olasz média arról számolt be, hogy a haláleset csütörtökön történt, miközben a biztonsági őr szolgálatban volt az ötkarikás curlingversenynek otthont adó cortinai jégcsarnoknál zajló építkezésen.

A tragédia éjszakáján a hőmérséklet mínusz 12 fok volt.

Cortina város tisztviselői „mély szomorúságuknak és felháborodásuknak” adtak hangot a haláleset miatt.