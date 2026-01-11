Hatalmas baleset a szenzációs Vonn-siker árnyékában

A 41 éves klasszis egy hónapja a svájci St. Moritzban közel nyolc év után győzött újra, ezúttal pedig 37 századmásodperccel zárt az élen a norvég Kajsa Vickhoff Lie és 48 századdal honfitársa, Jacqueline Wiles előtt.

Pályafutása 84. vk-sikerét ünnepelte a már eddig is minden idők legidősebb vk-győztesének számító Vonn, aki továbbra is második a női örökrangsorban honfitársa, Mikaela Shiffrin (106) mögött.

A kétszeres világbajnok Vonn 2024 decemberében azzal a nem titkolt céllal tért vissza a 2019-es visszavonulása után, hogy Cortina d’Ampezzóban bővítse az egy arany- és két bronzéremből álló olimpiai gyűjteményét, és mostani eredményei alapján ígéretes formában várja február 6. és 22. között sorra kerülő téli játékokat.

Véresre törte magát egy osztrák sportoló

A zauchensee-i versenyt beárnyékolta egy súlyos sérülés is, a viadalt 20 percre félbe kellett szakítani, mert egy osztrák síelő, a helyi kedvenc, Magdalena Egger súlyos balesetet szenvedett.

A 24 éves, hatszoros junior világbajnok sportoló sílécei összeakadtak, így nagy sebességgel a védőhálónak csapódott.

Eggert ki kellett szabadítani, és ugyan felállt, hogy egyedül a célvonalig csorogjon, végül rájött, erre képtelen, így helikopterrel szállították le a hegyről, majd mentővel vitték kórházba.

A diagnózis letaglózó: a sportoló keresztszalag-szakadást és arccsonttörést szenvedett (nem véletlenül volt véres a feje), ezért egy innsbrucki klinikán műtét vár rá.