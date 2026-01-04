Először posztolt Anthony Joshua a nigériai halálos autóbaleset óta

Szűk egy héttel a két halálos áldozatot követelő autóbalesete után először nyilvánult meg a közösségi médiában Anthony Joshua. Az ökölvívó az Instagramon tett közzé egy fotót, amelyen családjával és barátaival látható, egyikük a balesetben életét vesztő Sina Ghami képét tartja a kezében. A poszt mellé azt írta, hogy

My Brothers Keeper

– azaz nagyjából, „testvéreim őrzője”.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Joshua halálos közúti baleset résztvevője volt egy nigériai autópályán, a tragédia december 29-én történt Makunban, Lagos és Ibadan között. A balesetben az ökölvívó két közeli barátja, egyben edzője vesztette életét, Sina Ghami és Latif Ayodele. A két férfi temetésére ma, január 4-én kerül sor Londonban.

Az ökölvívót négy nappal a baleset utnán kiengedték a kórházból, könnyebb sérüléseket szenvedett csak. Másnap pedig vádat emeltek Joshua sofőrje ellen.