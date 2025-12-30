Joshua két közeli barátja, egyben stábtagja halt meg a bokszoló autóbalesetében

Anthony Joshua két közeli barátja, egyben stábtagja vesztette életét abban a nigériai autóbalesetben, amelyben a brit nehézsúlyú ökölvívó is megsérült.

Sina Ghami és Latif Ayodele Joshuával együtt utazott abban a terepjáróban, amely egy álló teherautónak ütközött egy Lagos melletti főúton. Ogun állam kormányának tájékoztatása szerint Joshua állapota stabil és esetében nem volt szükség sürgősségi orvosi beavatkozásra. Joshuát és a terepjáró sofőrjét a bokszoló biztonsági személyzete segítette ki a roncsból.

NBA- és NFL-sztárok is dolgoztak Ghamival

Ghami Joshua főállású sportrehabilitációs trénere volt, és több mint 10 éve dolgozott együtt a 36 éves bokszolóval.

Az ő segítségével készült fel a a nigériai származású brit klasszis karrierje legnagyobb összecsapásaira, köztük a Vlagyimir Klicsko elleni 2017-es mérkőzésre, amelyet megnyerve a nehézsúly világbajnoka lett, valamint legutóbbi fellépésére, amikor kiütötte a youtuberből bokszolóvá avanzsáló Jake Pault.

Ghami korábban együtt dolgozott a Pittsburgh Steelers volt futójátékosával, Le’Veon Bell-lel, valamint a Golden State Warriors sztárjával, Draymond Greennel is. Alig néhány órával a baleset előtt Joshua még egy videót posztolt az Instagramon, amelyen régi barátjával, a személyi edzőként dolgozó Ayodelével asztaliteniszeztek.

Túl gyorsan mehetett a terepjáró

A nigériai Szövetségi Közúti Közlekedésbiztonsági Testület közleményéből az derül ki, hogy az elsődleges vizsgálatok alapján a Joshuát és barátait szállító terepjáró a megengedettnél nagyobb sebességgel haladhatott, és egy előzés közben a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely út az mentén várakozó teherautónak csapódott.