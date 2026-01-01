Kiengedték a kórházból az autóbalesetet szenvedő Anthony Joshuát

Kiengedték a kórházból Anthony Joshuát, aki Nigériában autóbalesetet szenvedett.
A profi ökölvívó hétfőn Makunban, a Lagos és Ibadan közötti autópályán szenvedett balesetet, amikor az őt szállító autó egy teherautóval ütközött. A kocsiban két edzője tartózkodott, Sina Ghami és Latif Ayodele, ők azonban belehaltak a karambolba. Joshuát elővigyázatosság miatt vitték kórházba, stabil állpotban, TMZ szerint azonban csütörtökön már haza is engedték.
A baleset részleteit még vizsgálják, egyelőre az tűnik valószínűnek, hogy a Joshuát és barátait szállító terepjáró a megengedettnél nagyobb sebességgel haladhatott, és egy előzés közben a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely út az mentén várakozó teherautónak csapódott.
