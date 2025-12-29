Ketten meghaltak abban az autóban, amelyben Anthony Joshua is utazott

Halálos közúti baleset résztvevője volt egy nigériai autópályán Anthony Joshua profi ökölvívó, a britek korábbi nehézsúlyú világbajnoka.

A Punch Online nevű nigériai hírportál fényképes beszámolója szerint a tragédia hétfőn történt Makunban, a Lagos és Ibadan közötti autópályán.

Photos of Anthony Joshua being removed from the crash 💔 https://t.co/QpTQHrmNWt pic.twitter.com/ySOrIDpOT9 — Nigeria Stories (@NigeriaStories) December 29, 2025

A Joshuát szállító gépkocsi a szemtanúk szerint belerohant egy álló teherautóba. A bokszoló a vezető mögött ült, és könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, de a vezető melletti, valamint a Joshua mellett ülő személy a helyszínen meghalt.

A nigériai származású 36 éves Joshua profi mérlege 29 győzelem és négy vereség.

A korábbi kétszeres nehézsúlyú világbajnok legutóbb december 20-án bokszolt, amikor a hatodik menetben kiütötte a youtuberből bokszolóvá avanzsáló Jake Pault a Miamiban rendezett mérkőzésen.

(MTI)