Vádat emeltek Anthony Joshua sofőrje ellen a Nigériában történt baleset miatt, amelyben a bokszoló megsérült, két csapattagja pedig meghalt – írja a BBC.

A vádirat szerint a sofőrnek nem volt jogosítványa

A 46 éves Adeniyi Mobolaji Kayode pénteken állt a Sagamu kerületi bíróság elé. A rendőrség szerint a vádpontok között szerepel a halált okozó veszélyes vezetés.

Joshua személyi edzője, Latif Ayodele, és erőnléti edzője, Sina Ghami hétfőn vesztette életét, miután a járművük egy álló teherautónak ütközött az Ogun állambeli Lagos közelében. A korábbi nehézsúlyú világbajnokot kórházba vitték a sérülései miatt, majd szerdán kiengedték.

A vádirat négy pontot tartalmazott:

halált okozó veszélyes vezetés

gondatlan és felelőtlen vezetés

kellő óvatosság nélküli vezetés

érvényes jogosítvány nélküli vezetés

A vádlottat 5 000 000 nairára (kb. 2 578 font) óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Az ügy január 20-án folytatódik.

A brit bokszoló megrendült

Joshua egy Lexus SUV-ban utazott, amikor a jármű nekiütközött egy álló teherautónak a Lagos–Ibadan autópályán. Ghami és Ayodele a helyszínen életüket vesztették, Joshua-t pedig a roncsból mentették ki.

A brit bokszoló „mélyen megrendült” a két közeli barátja halála miatt. A kórházból való kiengedése után meglátogatta a temetkezési helyet, ahol a testeket hazaszállításra készítették elő. Joshua, aki Watfordban született, családi gyökerei Ogun állambeli Sagamu városához köthetők, és a baleset idején rokonait látogatta az újévi ünnepek miatt.