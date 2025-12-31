vitorlázássydney-hobart vitorlásversenysydney-hobartjiang lin
„Ha én meg tudtam csinálni, ti is biztosan meg tudjátok!” – ilyen sem történt még a legendás vitorlásverseny történetében

Jiang Lin és Alexis Loison a Min River fedélzetén
2025. 12. 31. 14:35
Óvás után Jiang Lin személyében először lett női győztese a pénteken rajtolt Sydney-Hobart vitorlásversenynek összetettben.

A kétszemélyes hajók között eredetileg Michel Quintin és Yann Rigal kormányozta BNC végzett az élen, csakhogy a zsűri szabálytalan vitorlahasználat miatt szerdán 1 óra 5 perces büntetéssel sújtotta, így végül a Min River nevű hajó diadalmaskodott.

El sem hiszem. Remélem, ez még több nőt fog ösztönözni. Nézzetek rám, ha én meg tudtam csinálni, ti is biztosan meg tudjátok

– mondta örömében Lin, akinek társa Alexis Loison volt az erőpróbán.

A 80. alkalommal kiírt viadalt a Master Lock Comanche nyerte két nap, öt óra, három perc és 36 másodperces idővel. Összetettben pedig előnyszámításos rendszer szerint hirdetnek győztest, azaz a hajók teljesítményét tükröző értékszám alapján módosítják az időket, így általában nem a leggyorsabb hajó lesz az első.

A 128 indulóból 92 ért célba, egy még a tengeren van, a többi hajó feladta a küzdelmet.

(MTI)

