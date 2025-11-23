curacaofoci vb 2026labdarúgássport
Lehet, hogy a FIFA idióta, ám nem bánnánk egy olyan keretet, mint Curacaóé

Ricardo Makyn / AFP
admin Marosi Gergely
2025. 11. 23. 15:04
Ricardo Makyn / AFP
A harminckettő, huszonnégy, pláne a tizenhat csapatos futball-világbajnokságokon szocializálódott szurkoló nagyot néz és a szemeit forgatja, amikor meghallja, hogy Jordánia, Üzbegisztán, a Zöld-foki Köztársaság, Haiti vagy épp Curacao 2026-ban vb-szereplő lesz. Pedig a meglepetéscsapatok többsége egyáltalán nem viccválogatott, még ha egy európai együttes valószínűleg jóval erősebb is nála. A diaszpórára erősen támaszkodó válogatottak már az előző világbajnokságon is a mezőny harmadát tették ki, most pedig még több hasonló lesz – a leglátványosabb példának számító curacaói futballcsoda teljes egészében a holland iskola „teremtménye”.

Amikor kiderült, hogy Curacao válogatottja kijutott a 2026-os világbajnokságra, a magyar közönség egy részének reakciója gyakorlatilag megjósolható volt:

  • Lassan már Pongo-Pongo és a Lakatlan-szigetek is kijut a vb-re.
  • Idióta FIFA.
  • Vicc lesz ez a vb.
  • Várom nagyon a Curacao–Üzbegisztán meccset.
  • A mi falábúink bezzeg nem tudnak kijutni!

Függetlenül attól, hogy a nagy tornák és versenysorozatok megállíthatatlannak tűnő bővítéséről lehet és érdemes is vitatkozni, azért Curacao kijutása nem csodaszámba menő, nem véletlen és nem is feltétlenül érdemes rajta viccelődni, már csak azért sem, mert ha összeadjuk a kerettagok topligás és topligaközeli (holland, belga, portugál, török, stb.) mérkőzéseinek számát, a magyar válogatott nem tart beláthatatlanul sokkal előrébb. Igaz, hogy nemzeti csapatunk kiemelkedő játékosai magasabb szinten játszanak, mint a curacaói húzóemberek, de szívesen elfogadnánk egy olyan bő keretet, amelynek minden tagja kijárta a világhírű holland futballiskolát, és a benne szereplőknek jelentős magas szintű rutinja van.

Hogyan jött ez össze? Ehhez két dolog kellett elsősorban: a futballfüggetlenség és a FIFA.

