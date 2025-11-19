„Papa! Meg fogsz halni?” – rákot diagnosztizáltak a svéd válogatott kézilabdázónál

„Papa! Meg fogsz halni? Nem, nem fogok. Meg fogom nyerni a legfontosabb mérkőzésemet! Két héttel ezelőtt felkerestem az egészségügyi központot, hogy segítséget kérjek egy, szerintem elhúzódó fertőzéssel kapcsolatban. Most itt ülök, Hodgkin-limfóma, nyirokcsomó-rák diagnózissal” – írta közösségi oldalán Anton Mansson, a svéd Ystads IF férfi kézilabdacsapatának játékosa.

A 36 éves válogatott beállós a két gyermekével közös képet posztolva jelentette be betegségét, ahogy az Ystads Allehanda érdeklődésére elmondta azért, hogy a továbbiakban ne kelljen titkolóznia senki előtt.

Óriási volt a sokk. A szomorúság és az értetlenség mellett az ember úgy érzi, hogy ez igazságtalanság. Miért pont én? Valószínűleg a legtöbb érintett ezt gondolja, de az ember azon tűnődik, hogy én, aki fiatal és erős vagyok, miért érdemeltem ezt meg? De az egészségügynek sincs válasza

– mondta.

A lapnak úgy fogalmazott, elsősorban a szerettei kedvéért osztotta meg a hírt.

„Most, a hozzám közel állók támogatásával, teljes erőmmel egy komoly és fontos dologra fogok koncentrálni. Azért vállalom ezt nyíltan, hogy megkönnyítsem a hozzátartozóim helyzetét, akiket biztosan kérdésekkel fognak bombázni. Én a nyílt utat választom.”

Mansson pályafutása legnagyobb sikereit jelenlegi klubjában aratta, amellyel 2022-ben és 2025-ben svéd bajnok, 2024-ben és 2025-ben kupagyőztes volt. Korábban szerepelt a svájci Kadetten Schaffhausenben (ott 2015-ben nyert bajnoki aranyat), de megfordult a német Bundesligában is (Melsungen, Lemgo, Minden).

A svéd nemzeti csapatban tíz mérkőzésen jutott szóhoz.