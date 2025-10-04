Rendkívüli KO a pekingi tenisztornán: 58 perc alatt lemosták a pályáról a címvédőt

A címvédő Coco Gauff sima vereséget szenvedett a szintén amerikai Amanda Anisimovától a 9 millió dollár (3 milliárd forint) összdíjazású pekingi keménypályás tenisztorna női versenyének elődöntőjében.

Az idén két Grand Slam-döntőben is alulmaradt, harmadik kiemelt Anisimova 6:1, 6:2-re verte a másodikként rangsorolt, kétszeres GS-bajnok Gauffot. „A szurkolók legnagyobb sajnálatára a mérkőzés már az előtt véget ért, hogy beindulhatott volna, Gauff ugyanis már kezdettől fogva szenvedett, nem tudta megtalálni a ritmust” – írta a WTA honlapja a tudósításában a mindössze 58 percig tartó meccsről.

Anisimova nem kis tettet hajtott végre ezzel a győzelemmel, ugyanis idén ő az egyedüli, aki legyőzte a világelső Arina Szabalenkát, a világranglista-második Iga Swiateket, és most a harmadik Gauffot.

A meccs összefoglalója:

A mentális okok miatt 2023 májusában pályafutását szüneteltető Amanda Anisimova idén először Wimbledonban játszott Grand Slam-döntőt, amit 6:0, 6:0-ra veszítette el Swiatek ellen. A lengyelnek a US Open negyeddöntőjében vágott vissza, ám a fináléban nem bírt Szabalenkával. A mostani lesz 2025-ben a negyedik döntője, eddig egyszer, a WTA1000-es Katar Openen hagyta el győztesen a pályát.

A női főtábla két magyarja közül Gálfi Dalma az első, Bondár Anna pedig a második fordulóban búcsúzott a kínai fővárosban, ahol Stollár Fanny vasárnap páros döntőt vív a japán Kato Miju oldalán.