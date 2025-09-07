Szabalenka megcsinálta a US Openen, amire legutóbb Serena Williams volt képes

A címvédő Arina Szabalenka nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyét, mivel a szombati döntőben két játszmában legyőzte a hazai kedvenc Amanda Anisimovát.

A világelső Szabalenka – aki az elődöntőben, a tavalyi finálé visszavágóján a negyedik helyen kiemelt amerikai Jessica Pegulát verte – az idén három trófeával büszkélkedhetett, mivel Brisbane-ben, Miamiban és Madridban nem talált legyőzőre. A fehérorosz favorit egymást követő harmadik évben játszhatott döntőt a USTA Billie Jean King National Tennis Centerben, miután 2023-ban kikapott a hazai kedvenc Coco Gaufftól. A minszki születésű, Floridában élő Szabalenka tavaly október óta vezeti a WTA-rangsort, és már biztos volt, hogy hétfőtől is az ő nevével kezdődik a világranglista.

A 24 éves Anisimova a négy között a US Open nagy visszatérőjének kikiáltott, négyszeres GS-bajnok Oszaka Naomit verte meg csaknem háromórás csatában, és második Grand Slam-fináléjára készülhetett. Az elsőt júliusban vívta Wimbledonban, és nem lehettek róla kellemes emlékei, mivel 6:0, 6:0-ra kiütötte őt a lengyel Iga Swiatek – az amerikai azonban most a Us Openen visszavágott a lengyelnek.

Az első játszmában a 27 éves címvédő és riválisa is sok hibával játszott. A két teniszező közül különösen Anisimova kockáztatott sokat, aminek számos nyerőütés mellett rengeteg ki nem kényszerített hiba lett az eredménye, illetve az, hogy hiába vette el kétszer Szabalenka szerváját, a sajátját háromszor veszítette el és – 39 perc alatt – a szettet is elbukta.

A másodikban a fehérorosz játékos jól kezdett, gyorsan ellépett 3:1-re, majd amikor elveszítette adogatását, azonnal visszabrékelt. Ezek után úgy tűnt, Szabalenka könnyedén megnyeri a meccset, de 5:4-nél elbizonytalanodott, 30-30-nél lecsapást rontott és nem tudta kiszerválni a mérkőzést. A folytatásban Anisimova feljavult és végül rövidítés következett, melyben Arina Szabalenka kiemelkedően játszott és 1 óra 36 perc után lezárta a mérkőzést.

Legutóbb Serena Williams tudott címet védeni a US Openen: 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben is ő volt a bajnok. A 23-szoros Grand Slam-győztes klasszis összesen hat alkalommal nyerte meg az amerikai tornát.

Szabalenka pályafutása 21. serlege mellé ötmillió dollárt kapott.

US Open, női egyes, döntő Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)-Amanda Anisimova (amerikai, 8.) 6:3, 7:6 (7-3)