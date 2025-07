Két éve még a mentális egészsége miatt aggódott, most wimbledoni döntőt játszik

Wimbledonba visszatért a hőség, 33 fok volt a mérkőzés kezdetén, ami megviselte a küzdő feleket – és a nézőket is.

Az első játszmában 5:4-ig mindkét játékos hozta az adogatását. A tizedik gémben a fehérorosz világelső a szettben maradásért szervált, de ellenfele második játszmalabdájánál kettős hibát ütött, ezzel 6:4-re elvesztette az első szettet, írta tudósításában az MTI.

A másodikban továbbra is kiegyensúlyozott volt a küzdelem. Szabalenka 3:3-nál elvette Anisimova szerváját, aki a kilencedik játékban négy szettlabdát hárított. A 27 éves Szabalenka aztán hozta a saját szerváját, ezzel 6:4-re övé lett a második játszma.

A döntő szettben rögtön az első adogatójátékét semmire elvesztette az amerikai teniszező, akin látszott, hogy megviselte az elvesztett második felvonás. A 23 éves játékos ugyanakkor jól reagált, mert rögtön egymás után kétszer is brékelt, ezzel már ő volt előnyben, a nehezen hozott saját adogatása után pedig 4:1-re vezetett.

“The moment of this young woman’s life” 👏

Amanda Anisimova completes an extraordinary semi-final to defeat No.1 seed Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4 and book her spot in her first ever #Wimbledon final 💥

Take. A. Bow. ♥️ pic.twitter.com/WexH4VL2k2

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025