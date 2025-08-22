Hiába Benedek Mór szédületes játéka, kikapott az Eb-negyeddöntőben az U18-as pólócsapat

A magyar U18-as férfi vízilabda-válogatott 14-13-ra kikapott Szerbiától a nagyváradi Európa-bajnokság negyeddöntőjében.

A kiegyenlített első negyedben Paján Bátor góljával, 3-2-nél vezetett először a magyar csapat, ám az első felvonás végül 3-3-mal zárult.

A második negyedben 5-3-as vezetés után elléphetett volna a magyar csapat, de a léc kétszer is kisegítette az ellenfelet, amely 5-5-nél utolért minket, és a félidőben is döntetlen volt az állás (7-7).

A harmadik játékrészben rengeteg volt a pontatlan lövés mindkét oldalon, a magyar csapatból Benedek Mór és az ötméterest értékesítő Paján volt eredményes, de a szerbek háromszor is beköszöntek az olaszok elleni csata hősének, Dámosy Kristófnak.

Az utolsó negyedben az addig is fantasztikusan játszó Benedek – a háromszoros olimpiai bajnok legenda fia – egészen extrát nyújtott, négyszer is betalált, így összesen hét góllal zárt, ám sajnos ez is kevés volt, mert a védekezés nem volt az igazi, és ezt a szerbek kihasználták.

A vereség azt jelenti, hogy a magyar csapat a folytatásban az 5-8. helyért játszhat.