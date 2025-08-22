„Nehéz volt odaállni az ötszázra, hogy tudom, délután meg fogok halni ezren” – élete első felnőtt vébéjén két számban is döntős a magyar kajakos

A kajakos Kopasz Bálint és Csikós Zsóka, valamint a kenus Adolf Balázs és Opavszky Réka is megnyerte középfutamát, így magabiztosan lépett tovább a szombati döntőbe a milánói kajak-kenu világbajnokságon.

Az előző napok felhős, esős időjárása után a harmadik versenynapon verőfényes napsütés fogadta a versenyzőket a péntek délelőtti középfutamos programban. Négy magyar egység volt érdekelt. a futamokon pedig az első három helyezett jutott tovább. Elsőként a C-1 500 méteren érdekelt Opavszky Réka szállt vízre, az Európa-bajnoki ezüstérmes a gyengébb rajtot leszámítva nagyszerűen versenyzett, már féltávnál az élen lapátolt, majd a második kétszázötven méteren növelte az előnyét és a célba mintegy egy hajóhossz előnnyel érkezett.

A férfi kenu egyesek 1000 méteres versenyében Adolf Balázs visszafogottan kezdett és még 750 méternél is csak ötödik volt, de aztán parádésan hajrázott, sorra hagyta le riválisait, végül ő ért be elsőként.

Nem így terveztem, de az utolsó kétszáz méternél lehajtottam a fejemet, nem néztem se jobbra, se balra, beleadtam mindent. Nem tudtam, hogy ez a hatodik helyre vagy az elsőre lesz elég, úgy voltam vele, hogy ezt most csináljuk meg. Ez az eredmény önbizalmat ad a döntőre, bár hozzá kell tenni, hogy nem mindenki van most csúcsformában, ez rám is érvényes

– mondta az MTI-nek a futamáról a Ferencváros négyszeres világbajnoka.

Férfi K-1 1000 méteren az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint a svéd Martin Nathell-lel, valamint az olimpiai bajnok cseh Josef Dostállal került azonos futamba, az első ötszáz méteren megbújt a mezőnyben, 750-hez aztán már másodikként érkezett, utána pedig ritmust váltott és megelőzte az addig élen haladó Fernando Pimentát is. Zárásképp az Eb-n három aranyérmet szerző Csikós Zsóka a délután ezer méteres döntő előtt bevállalta az ötszázat is. Ebben végig kínai és szerb vetélytársával haladt, a végén pedig kicsit belehúzott és honfitársaihoz hasonlóan ő is nyert.

Vegyes érzéseim voltak reggel. Ugye délután még vár rám egy ezer méter és úgy tudom, az új-zélandi Aimee Fisher szeretne világcsúcsot evezni a döntőben. Így egy kicsit nehéz volt odaállni az ötszázra, hogy tudom, délután meg fogok halni ezren, de azért próbáltam fókuszálni

– fogalmazott a 24 éves kajakos, aki pályafutása során először szerepel felnőtt vébén.

Pénteken délután már döntők következnek Milánóban, a hét finálé mindegyikében lesz magyar hajó.