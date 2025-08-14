Drámai végjátékban vesztette el a vb-negyeddöntőt a kézis ifiválogatott

A magyar férfi ifjúsági kézilabda-válogatott kiélezett végjátékban 32-31-re kikapott Németországtól az Egyiptomban zajló korosztályos világbajnokság csütörtöki negyeddöntőjében.

A találkozó jelentős részében a német együttes volt előnyben, a félidőben 15-14-re vezetett. A dudaszó előtt fél perccel két gól volt a rivális előnye, ám Gulyás István szövetségi edző együttese 13 másodperc alatt szerzett két góllal egyenlített.

Az utolsó szó azonban a németeké lett, akik az utolsó pillanatokban a meccs legeredményesebb játékosa, Jan Grüner nyolcadik találatával kiharcolták az elődöntőbe jutást.

Az utolsó percek történéseit itt lehet megnézni.

A magyar szövetség honlapja alapján Balogh Ádám nyolc lövést védett, Eklemovic Márkó hét, Fazekas Máté hat gólt szerzett. A magyar válogatott a kairói csoportkörben Marokkót 45-20-ra, Koszovót 37-28-ra, Svájcot 39-29-re győzte le, a középdöntő első fordulójában 33-32-re nyert Ausztria ellen, a második körben pedig 39-34-re kikapott Svédországtól. Az U19-es korosztályban a magyarok eddigi legjobb vb-eredménye a 2019-es ötödik hely.