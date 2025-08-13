Felkészülési meccsen szenvedett kézsérülést az ETO új kézilabdázója

A klub honlapjának beszámolója kiemelte: a Motherson Mosonmagyaróvár ellen 36–18-ra megnyert meccsen a 27 éves Stanko egy ütközést követő földet érésnél szenvedett kézsérülést.

Klubunk orvosi stábjának tájékoztatása szerint a játékos állapota műtéti beavatkozást nem igényel, ugyanakkor a konzervatív kezelés idejére kihagyás vár rá

– olvasható.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Az ETO szűk három hét múlva, szeptember 2-án a Szombathely elleni hazai bajnokival kezdi meg a 2025–26-os idényt, a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában pedig szeptember 7-én a Borussia Dortmund vendégeként lép pályára.