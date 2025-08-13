Felkészülési meccsen szenvedett kézsérülést az ETO új kézilabdázója

A klub honlapjának beszámolója kiemelte: a Motherson Mosonmagyaróvár ellen 36–18-ra megnyert meccsen a 27 éves Stanko egy ütközést követő földet érésnél szenvedett kézsérülést.
Klubunk orvosi stábjának tájékoztatása szerint a játékos állapota műtéti beavatkozást nem igényel, ugyanakkor a konzervatív kezelés idejére kihagyás vár rá
– olvasható.
Az ETO szűk három hét múlva, szeptember 2-án a Szombathely elleni hazai bajnokival kezdi meg a 2025–26-os idényt, a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában pedig szeptember 7-én a Borussia Dortmund vendégeként lép pályára.
