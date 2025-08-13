kézilabdagyőri audi eto kctjasa stankokézsérülés
Sport

Felkészülési meccsen szenvedett kézsérülést az ETO új kézilabdázója

24.hu
2025. 08. 13. 14:08
Keddi felkészülési mérkőzésén megsérült a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO női kézilabdacsapatának nyáron szerződtetett szlovén irányítója, Tjasa Stanko.

A klub honlapjának beszámolója kiemelte: a Motherson Mosonmagyaróvár ellen 36–18-ra megnyert meccsen a 27 éves Stanko egy ütközést követő földet érésnél szenvedett kézsérülést.

Klubunk orvosi stábjának tájékoztatása szerint a játékos állapota műtéti beavatkozást nem igényel, ugyanakkor a konzervatív kezelés idejére kihagyás vár rá

– olvasható.

Az ETO szűk három hét múlva, szeptember 2-án a Szombathely elleni hazai bajnokival kezdi meg a 2025–26-os idényt, a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában pedig szeptember 7-én a Borussia Dortmund vendégeként lép pályára.

Kapcsolódó
Svédországgal játszik két meccset szeptemberben a női kézilabda-válogatott
Egyet zárt kapuk mögött, egyet közönség előtt.

Ajánlott videó

Van nála fontosabb láncszem, de támadásban pótolhatatlan fegyver – miért akarja annyira a 23 éves csatáróriást a Bayern?

Friss

Népszerű

Összes
Emberölés gyanúja miatt indított nyomozást a legfőbb ügyész Sebestyén József halála ügyében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik