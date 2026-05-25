Családi ház gyulladt ki Szentesen vasárnap este

Megfékezték a lángokat a tűzoltók a Csongrád-Csanád vármegyei Szentesen, ahol egy a konyhában felrobbant gázpalack miatt keletkezett tűz egy száz négyzetméteres családi házban. Erről a katasztrófavédelem tájékoztatta hétfőre virradó éjszaka az MTI-t.

Tájékoztatásuk szerint a Gergely utcában található, téglaépítésű, fa födémszerkezetű családi házban a tűzoltók hét vízsugárral oltották el a tüzet.

A lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy ötven négyzetméteres, fa födémszerkezetű melléképületet is érintettek.

A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók dolgoztak a tűz megszüntetésén.