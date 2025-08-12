mattia debertolismeghaltsporttájfutás
Összeesett az extrém hőségben rendezett versenyen, meghalt az olasz tájfutó

24.hu
2025. 08. 12. 10:35
A 29 éves sportoló azonnali orvosi ellátásban részesült, de négy nappal a történtek után életét vesztette.

Az olasz Mattia Debertolis elhunyt négy nappal azt követően, hogy összeesett a kínai Csengtuban zajló Világjátékok férfi középtávú tájfutó versenyén. A Nemzetközi Világjátékok Szövetsége, a szervezőbizottság és a Nemzetközi Tájfutó Szövetség közös közleménye szerint a 29 éves sportoló azonnal megkapta a szükséges orvosi ellátást a kínai szakemberektől, de

minden mentési erőfeszítés ellenére kedden meghalt.

Az MTI cikke szerint a játékok szervezői részvétüket fejezték ki az elhunyt szeretteinek, egyúttal bejelentették, hogy felülvizsgálják a szélsőséges hőmérsékletben megrendezett versenyeken hozott biztonsági intézkedéseket a hasonló esetek megelőzése érdekében.

Debertolis a 43 Celsius-fokos, extrém hőségben a verseny során esett össze. Az Olasz Tájfutó Szövetség szerint a sportolót eszméletlenül találták meg és kritikus állapotban szállították kórházba, ahová családja és a válogatott képviselői is elkísérték.

