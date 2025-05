Ötgólos vereséggel kezdte a hokivébét a magyar válogatott

A magyar jégkorong-válogatott 6-1-re kikapott a német csapattól a dán-svéd közös rendezésű világbajnokság első fordulójában, Herningben.

A találkozó esélyeseinek abszolút a németek számítottak, hiszen a magyaroknak tétmeccsen soha nem sikerült legyőzniük őket, két döntetlen (1937, 1965) mellett eddig 12 magyar vereség volt a mérleg,

és keretükben négy NHL-es játékos is helyet kapott.

A két gárda két évvel ezelőtti tamperei összecsapását az akkor döntőig jutó németek nyerték 7-2-re. Majoross Gergely lett a harmadik magyar szövetségi kapitány, aki élvonalban irányíthatta a nemzeti együttest Minder Frigyes (1930-1933) és Lator Géza (1935-1939) után.

Szongoth Domán szinte példátlanul fiatalon, 16 évesen 11 hónaposan és 2 naposan mutatkozhatott be az A csoportban, 76 éve nem volt nála fiatalabb hokis az élvonalban. A gólérzékeny Galló Vilmos továbbra is gyengélkedik, emiatt nem játszhatott, rajta kívül Mihály Ákos maradt ki.

Szathmáry Simont már a 46. másodpercben kiállították, Bálizs Bence pedig emberhátrányban hatalmasat védett a kapuvas segítségével, majd mammuttal védett óriásit, amikor Laskawy Ferencet küldték ki. A 11. percben egy helyezkedési hibát követően a kiugró Dominik Kahun vágta a léc alá a pakkot. Továbbra is a rivális irányított, a 17. percben Joshua Samanski szép forgatás és korongjáratás végén kapásból lőtt Bálizs kapujába.

Magyar helyzetekkel indult a második harmad, ám a lendületet Terbócs István felesleges kiállítása megtörte, és a fórban ugyan betaláltak a németek, de kapusakadályozásért végül nem adták meg a találatot.

Ebben a szakaszban a Majoross-csapat jól pörgött, közel állt a szépítéshez, az NHL-es Philipp Grubauer többször bravúrral védett, de Vincze Péter eladott korongja után Lukas Kälble rosszul eltalált lövése becsorgott Bálizsról. A szünet előtt 15 másodperccel egy parádés háromszögelés végén a saját térfelén korongot csenő Frederik Tiffels maradt őrizetlenül, és Bálizs jobb lába mellett a gólvonal mögé csúsztatott.

A záró harmad elején egy kettő egy elleni német kontrából Alexander Ehl nem hibázott. A 49. percben összejött a szépítés is: Ortenszky Tamás passzából a vb-újonc Ambrus Gergő közeli lövése a jobb kapuvasról pattant be. Fokozatosan fáradt el a magyar csapat, és 51 másodperccel a vége előtt Kahun közelről kotorta be a pakkot, beállítva a 6-1-es végeredményt.

„Sok energiát tettünk bele ebbe a meccsbe, sokat dolgoztunk egy sokkal előttünk járó ellenféllel szemben, az viszont nem valósult meg, hogy okosan dolgozzunk” – mondta a Nemzeti Sportrádiónak adott nyilatkozatában Majoross Gergely.

„Az első 6-8 percben megilletődöttek voltunk, de ez egy ilyen fiatal, tapasztalatlan csapattól elfogadható lehet. A második harmadra jól reagáltunk, sok helyzetet tudtunk kidolgozni, de éppen ebben a szakaszban nem voltunk okosak, hoztunk két rossz döntést és lekontráztak bennünket.

Ez a része borzasztó volt, és végül nem tetszett az se, ami az eredményjelzőn állt, mert ebben a meccsben nem volt mínusz öt gól.

A szövetségi kapitány hozzátette, óriási dolog, hogy ilyen erős csapatokat meg tudnak lepni, viszont extrém módon a legjobbját kell nyújtania a csapatának, és még a „csillagok állásának” is jónak kell lennie, hogy legyen esély a győzelemre.

„Sokat kell tanulnunk és javulnunk meccsről meccsre, hogy készen álljunk a legjobbunkra” – mondta.

A gólszerző Ambrus Gergő a magyar szövetség Facebook-oldalán elárulta, hogy a vb előtt betegséggel küszködött, a többiek előtt kapta el, de ezzel szerencséje volt, mert volt olyan társa, akinek a betegség a vb-jébe került. „Nehéz volt a kezdés, inkább mentálisan, és kicsit félénkek is voltunk. Utána kezdtünk a koronggal is játszani, éreztük, hogy így is meg tudunk oldani dolgokat, nem kell eldobálni. Ekkor már nekünk is voltak helyzeteink, és így ilyenből tudtam betalálni”.

A magyar válogatott vasárnap 12.20-kor az amerikaiakkal találkozik.

Kedden a kazah, csütörtökön a címvédő cseh, pénteken a házigazda dán, május 18-án a legutóbbi vb-n ezüstérmes svájci, majd a május 19-i csoportzáráson a norvég gárda lesz az ellenfél.

A nyolcas utolsó helyezettje kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel, míg az első négy a negyeddöntőbe jut. A stockholmi csoportban az osztrákok – akik pénteken a finnek dolgát is megnehezítették (1-2) – a házigazda svédekkel szemben az 58. percig vezettek 2-1-re, ám a hajrában három gólt is kaptak.