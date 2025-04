Egyetlen gólon múlt, de lemaradnak a Fradi kézisei a budapesti négyes döntőről

A Ferencváros női kézilabdacsapata 25-24-re kikapott az Odensétől, így kiesett a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

Az első találkozó döntetlenje után várható volt, hogy újra szoros mérkőzés alakul ki. Ebben nem is volt hiba, még úgy is, hogy a dánok gyorsan elkapták a fonalat és 5-2-re elléptek. Sokáig nem is sikerült lefaragni ezt a hátrányt, de a Fradi egy bődületes hajrával, 14-14-re mentette az első félidőt.

Térfélcsere után így új meccs kezdődött, amelyben jellemzően a Ferencváros került előnybe, de beszédes, hogy 20-18 volt a legnagyobb különbség a hazai csapat javára. A második félidő hajrája azonban az Odensének sikerült jól, 23-22-ról 25-23-ra fordítottak, az FTC-nek pedig csak egy gólt sikerült már dobnia a maradék időben, így egy góllal kikapott.

Mivel az első találkozón döntetlen született, az Odense jutott a budapesti négyes döntőbe.