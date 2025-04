„Sajnos túl nagy a veszély” – Sofron István maradandó gerincproblémától tart, így kihagyja a hokivébét

„Augusztusban, az olimpiai selejtezőn hátulról kapott ütközés nyomán nyakkal belerepültem a palánkba: a kezem-lábam alig tudtam mozgatni, viszont a CT-vizsgálat negatív lett. Akkor gerincvelő-rázkódást állapítottak meg, aminek normális tüneteit produkáltam. Ezek szerencsére pár nap alatt el is múltak, és később sem jöttek elő” – nyilatkozta a magyar szövetség hivatalos honlapján Sofron István.

„Szezon közben volt egy-egy ütközés, amely nyomán éreztem, hogy megfog a nyakam-hátam, a lábaim is nehezebbek, ám pár lépés után mindig rendbejöttem. Nem úgy csütörtökön, Fehérváron, ahol ismét kaptam egyet hátulról és ugyanazt éreztem, mint Pozsonyban, hogy nem tudtam mozgatni a kezem-lábam.

Az MRI pedig most kimutatta, hogy gerincsérvem van, ami éri az ideget, ezért is volt, hogy hirtelen mozdulatnál az ideg blokkolt, és kihatott a mozgásszervekre.

Azt mondta, mindezek tudatában túl nagy kockázat lenne játszania, főleg az ő harcos, sok ütközésre épülő stílusában.

„Mostantól sokat kell foglalkoznom a gerincemmel, hogy a sérvet visszaszorítsuk: ez lehet műtét, illetve más módszer, de a lényeg, hogy vissza kell nyernem a teljes mozgástartományt. Már az elmúlt napokban is sok kezelésen vettem részt, temérdek szakemberrel beszéltem, akik igyekeznek segíteni. Próbáltam az utolsó szalmaszálat is elkapni, ám sajnos túl nagy a veszély – akár maradandó is –, ezért fájó szívvel, de ezt a világbajnokságot ki kell hagynom.”