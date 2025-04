„Egyetlen gyermek emberi méltóságának tiszteletben tartása teszi jobbá a világot, nem akárhány olimpiai bajnoki cím”

Évek óta izgatja, két hete pedig komoly lázban tartja Norvégiát az utóbbi évek egyik legkínosabb botránya: Gjert Ingebrigtsennek bíróság előtt kell számot adnia korábbi tetteiről. Az idősebb Ingebrigtsen önképzéssel lett edző, gyerekei közül Jakob napjaink egyik legjobb és legismertebb atlétája: kétszeres olimpiai bajnok, 2021-ben Tokióban 1500 méteren, három évvel később Párizsban pedig 5000 méteren aranyérmet nyert, de világ- és Európa-bajnoki címei is vannak szabadtérről és fedett pályáról egyaránt, több világrekordot is futott. Bátyjai, Henrik és Filip is Eb-aranyat nyertek 1500 méteren, utóbbinak világbajnoki bronzérme is van a távon.

Gjert Ingebrigtsennek hét gyereke van, közülük ketten, Jakob és húga perelte be őt családon belüli erőszak miatt – a norvég rendőrség már tavaly közölte, hogy eljárást indított az apa ellen, aki a vád szerint fizikailag bántalmazta a gyermekeit, miközben a szülői feladatai mellett edzőként is felügyelte őket.

Jakob Ingebrigtsen a norvég sajtóban többször is beszélt arról, hogy apja fizikai erőszakot alkalmazott, megpofozta, egyszer pedig hasba rúgta. Emellett verbálisan is többször bántalmazta, egyszer állítólag azzal fenyegette, hogy agyonveri.

Gjert Ingebrigtsen – aki 2022 óta már nem dolgozik fiai edzőjeként – tagadja, hogy bármi rosszat tett volna, és korábban azt is kijelentette: soha egyetlen gyermekét sem tette ki sem testi, sem lelki bántalmazásnak. A per március 24-én kezdődött a Dél-rogalandi Kerületi Bíróságon, és május 16-ig tart. A 26 tárgyalási nap alatt 51 ember tanúskodik, illetve bemutatják a bizonyítéknak számító dokumentumokat, köztük a felek közötti sms-váltásokat, valamint egy videó- és két hangfelvételt.

Elkerülni a szerepütközést

A sportvilágban számos példa akad arra, hogy egy gyereket a szülei segítettek a legnagyobb sikereihez. Ezek a történetek azonban nem mindig pozitívak.