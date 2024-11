Michael Jordant idézte az NFL-játékos az év legfantasztikusabb elkapásával

Az év legszenzációsabb elkapásával szerzett touchdownt a New York Jets játékosa, Garrett Wilson.

A Houston Texans a negyedik negyedben 10-7-re vezetett a Jets ellen, amikor harmadik és 19-nél a New York-iak irányítója, Aaron Rodgers a célterület felé hajította a labdát, amit Wilson egy kézzel szedett le a levegőből.

GARRETT WILSON WITH THE CATCH OF THE YEAR ‼️🤯

(via @nyjets)pic.twitter.com/YXmVkJlRLE

— B/R Gridiron (@brgridiron) November 1, 2024