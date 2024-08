„Aliyev piszkosan birkózott, de igazából ez nem számított” – Muszukajev jó formában várja a legfontosabb meccseket

A szabadfogásúak 65 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Muszukajev Iszmail második mérkőzésén is sima győzelmet aratott, így bejutott az esti elődöntőbe szombaton a párizsi olimpia birkózóversenyén.

Az FTC világbajnoki címvédője a kirgiz Ernazar Akmatalijev elleni technikai tusos siker után az azeriek tokiói ezüstérmesével, a háromszoros világbajnok Haji Aliyevvel találkozott,

aki minden bizonnyal az egyik kedvenc ellenfele, ugyanis eddig mindig legyőzte, többek között a 2022-es vb helyosztóján és legutóbb a júniusi, budapesti rangsorversenyen is.

A tavalyi vb-címe előtt két világbajnoki bronzérmet is szerzett Muszukajev és riválisa egyaránt óvatosan kezdte a meccset, melynek elején nem volt nagy az iram, rövid kapaszkodások után távolról méregették egymást a birkózók. A mérkőzésvezető csak azért szakította meg időről időre a küzdelmet, hogy nagyobb aktivitásra bírja a sportolókat, ám Muszukajevék nem akartak kockázatos indításokba belemenni.

Az első menetben a magyart látták passzívabbnak, így neki indították el a 30 másodperces aktivitási időt,

ami úgy pergett le, hogy nem történt érdemi esemény közben a szőnyegen, ennek eredményeként 1-0-ra az azeri szabadfogású vezetett a szünetben.

Muszukajev az első meccsén is a második menetben indult be és a taktikája ezúttal is ugyanaz volt. Alig fél perc után Aliyev is megkapta a maga büntetését passzivitás miatt, de hiába került kényszerhelyzetbe, nem tudott értékelhető akciót csinálni (1-1), sőt, az aktivitási idő lejártakor Muszukajev egészen gyönyörűen ugrott be páros lábra, majd kiemelte és hátára vágta ellenfelét (5-1) és rögtön tusveszélyes helyzetbe szorította.

Ebből Aliyev ki tudott fordulni, ám egészen ízléstelen módon, ugyanis úgy tűnt, Muszukajev nemi szervére fogott rá, amire az FTC sportolója kis híján összeverekedett vele. Az indulatok szerencsére nem szabadultak el, ugyanakkor a bírók két pontra megintették a sportszerűtlen azerit (7-1). Muszukajev pedig innen már nagyon kedvező helyzetbe került, így az sem okozott számára gondot, hogy Aliyev a büntetésből elrendelt parterhelyzetből gyorsan felpattant, majd nem sokkal később még egyszer mögé tudott kerülni (7-3).

Muszukajev az utolsó percben magabiztosan hárította riválisa indításait, kontrából kétszer is eredményes volt, így végül 10-3-as diadalt aratott.

Aliyev piszkosan birkózott, ami nem tetszett, de igazából ez nem számított. Jó formában vagyok és most jönnek majd a legfontosabb mérkőzések

– értékelt röviden Muszukajev az MTI-nek.

Az elődöntőben Muszukajev Iszmail a 2022-ben világbajnok iráni Rahman Musza Amuzadhalilivel csap össze, akit a tavalyi vb elődöntőjében az utolsó másodpercekben bemutatott billentéssel győzött le 6-5-re. A magyar-iráni csata a 18.15-kor kezdődő esti program második összecsapásasprot lesz.