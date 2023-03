Hosszú másodpercek óta fojtásban volt a ketrecharcos, a bíró mégsem lépett közbe

Magyar idő szerint vasárnapra virradóan rendeztek egy ketrecharcos gálát San Antonióban, amely során két mexikói küzdősportoló, Edgar Chairez és Gianni Vazquez is összecsapott egymással. A negyedik menetben tartott kettejük ütközete, amikor Chairez a lábait ellenfele nyaka köré fogta, és egyre jobban szorította.

Egy darabig fárasztotta a riválisát, ami után Varzquez úgy tűnt, hogy az eszméletét vesztette. Ilyenkor szokott közbelépni a mérkőzésvezető, Frank Collazzo azonban kivárt, noha a ringorvos is beüvöltött neki, hogy vége van a meccsnek.

Is this the worst Referee Ever?

Gianni Vazquez rushed to the ER after gets choked uncurious and is out for more than 30 seconds. Then his unconscious body gets locked into an Armbar while the referee just stands around an watches in Fury FC… pic.twitter.com/YdnlGJcawS

