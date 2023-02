42 éves korában meghalt Jamie Cail. A CNN cikke szerint az egykori úszó párja egy éjszakai bárban tartózkodott, majd hazament, hogy ránézzen barátnőjére, akit eszméletlenül talált a földön fekve a Virgin-szigeteken található otthonukban. Ekkor egy barát segítségével kórházba szállították, azonban már nem sikerült megmenteni Cail életét.

A rendőrség a Cail barátjának nevét nem hozta nyilvánosságra. Bejelentették azt is, hogy nyomozást indítottak, a halál okát azonban nem közölték.

Former American swimming champion Jamie Cail has died in the US Virgin Islands, according to authorities who are investigating her death on the island of St. John https://t.co/HiFBfSa5Uc

— CNN (@CNN) February 27, 2023