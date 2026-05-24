Tömegverekedés a diplomaosztón: székekkel verték egymást a szülők – videó

Káoszba fulladt egy diplomaosztó ünnepség május 21-én a connecticuti Bridgeportban – írja a New York Post.

A Gateway Community College ceremóniáján két család tagjai között pofonok csattantak, majd tömegverekedés alakult ki.

A rendőrségre 6 óra 15 perc körül érkezett bejelentés, a hatóságok kénytelenek voltak beavatkozni, hogy szétválasszák a dulakodókat. Három embert letartóztattak.

A News 12 azt írja, a bridgeporti rendőrség nem közölte, mi váltotta ki az incidenst. A lap idéz egy szemtanút:

Mindenki úgy viselkedett, mint egy állat. Székeket és egyéb tárgyakat dobáltak egymásra.

A közösségi oldalakon terjednek a látványos felvételek a tömegbunyóról: