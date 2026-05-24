Tömegverekedés a diplomaosztón: székekkel verték egymást a szülők – videó

Káoszba fulladt egy diplomaosztó ünnepség május 21-én a connecticuti Bridgeportban – írja a New York Post.
A Gateway Community College ceremóniáján két család tagjai között pofonok csattantak, majd tömegverekedés alakult ki.
A rendőrségre 6 óra 15 perc körül érkezett bejelentés, a hatóságok kénytelenek voltak beavatkozni, hogy szétválasszák a dulakodókat. Három embert letartóztattak.
A News 12 azt írja, a bridgeporti rendőrség nem közölte, mi váltotta ki az incidenst. A lap idéz egy szemtanút:
Mindenki úgy viselkedett, mint egy állat. Székeket és egyéb tárgyakat dobáltak egymásra.
A közösségi oldalakon terjednek a látványos felvételek a tömegbunyóról:
BRAWL at CT State Gateway graduation Thursday night in #Bridgeport
Police say three people were arrested, two were charged with assault of a public safety officer. No word on why it started pic.twitter.com/UdXA3XoZgC
— Justin DeVellis (@DevellisJustin) May 23, 2026