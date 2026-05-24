Kiderült, mi okozta a NASCAR-legenda halálát

Kyle Busch 41 évesen vesztette életét.
admin Futó Csaba
2026. 05. 24. 09:46
Súlyos tüdőgyulladás okozta szepszis következtében halt meg Kyle Busch.

Közleményt adott ki a csütörtökön, 41 éves korában meghalt Kyle Busch családja.

A Busch családnak átadott orvosi szakvélemény szerint a súlyos tüdőgyulladás szepszisbe torkollott, ami gyors és súlyos szövődményekhez vezetett. A család továbbra is kéri a megértést és a magánélet tiszteletben tartását ebben a nehéz időszakban

áll a közleményben.

A kétszeres Cup Series-bajnok, legendás autóversenyző egy hete még versenyzett, szerdán pedig épp a versenyszimulátorban tesztelt Concordban, Észak-Karolinában, amikor hirtelen eszméletét vesztette, ami után Charlotte-ba szállították kórházba. Az ABC által pénteken megszerzett segélyhívás szerint Busch a halála előtti napon légszomjjal küzdött, úgy érezte, túlmelegedett, és vért köhögött fel.

Kyle Busch karrierje során 234 futamgyőzelmet aratott a NASCAR-sorozat három kategóriájában, az elitben 63 alkalommal diadalmaskodott, amivel az örökrangsor kilencedik helyén állt.

