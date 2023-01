Kígyóőrülete miatt ment csődbe a dollármilliókat kereső hokikapus

Lehner Göteborgban született, amatőr hokipályafutását a svéd Frölunda utánpótlásában kezdte, de folyamatos combizom-fájdalmai miatt tinédzser korában vissza abba akarta hagyni a sportot. Csak az ösztönözte a folytatásra, hogy apjával New Yorkba utazott, hogy megnézze az olimpiai és világbajnok Henrik Lundqvistet, aki 15 szezont húzott le a New York Rangersben. Az ő játéka és sikere arra inspirálta, hogy egy észak-amerikai junior jégkorongprogramban folytatta a pályafutását, majd 2009-ben az Ottawa Senators draftolta.

Pályafutása során eddig öt NHL-csapatban játszott, a Senators után megfordult a Buffalo Sabres, a New York Islanders és a Chicago Blackhawks színeiben is, 2020 óta pedig a Vegas Golden Knights játékosa.

A klub öt évre 25 millió dolláros fizetéssel szerződtette, és valószínűleg előtte is jól keresett.

Élete fordulópontja 2017-ben jött el, amikor a Buffalo játékosaként úgy döntött, hogy egzotikus kígyókba fektet be. Megismerkedett Ben Renickkel, akitől 1,2 millió dollárért kígyógyűjteményt vásárolt, köztük királypitonokat és anakondákat.

A megállapodás úgy szólt, hogy negyedévente 200 ezer dollárral törleszti a vételárat, igen ám, de nem sokkal később Renick meghalt, pontosabban a felesége (aki jelenleg 16 éves börtönbüntetését tölti) meggyilkolta.

Robin Lehner has filed for Chapter 7 bankruptcy linked to his ownership of an exotic snake farm in Missouri.

The filing lists Lehner’s liability between $10-50 million, and lists the same lending agency that was sued in Evander Kane’s bankruptcy.https://t.co/UmWSkLOeiv

— SinBin.vegas (@SinBinVegas) January 14, 2023