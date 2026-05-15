Szabó Bence csatlakozik Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetjéhez

Szabó Bence volt rendőrszázados is ott volt a Karmelitánál tartott kormányzati sajtótájékoztatón, ezzel kapcsolatban Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta, hogy Szabó a jövőben az ő csapatát fogja erősíteni.

Ma reggel kezdődött el a Belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza, amiben már Szabó Bence is elkísért engem. Az ő feladata a jövőben az én kabinetemen belül az állomány, a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése, minél erősebben történő becsatornázása, ő az én kabinetemben fog dolgozni a jövőben

– jelentette ki Pósfvai, megemlítve, hogy munkajogi kérdések még vannak, tekintve, hogy Szabó Bence korábban távozott az állományból, de ezek áthidalása után máris számít a munkájára a belügyminiszter.