„Hogy mi a cél? Hát nyilván az arany” – Elek Gábor így várja az Európa Liga négyes döntőjét

„Hogy mi a cél? Hát nyilván az arany. Sportemberek vagyunk, mindig nyerni akarunk, és nincs ez másként most sem, de ha teljesen őszinte akarok lenni, már egy érmet is már nagyon nagy dolognak tartanék” – mondta a MOL Csapatnak Elek Gábor
Az Esztergomnak selejtezőt kellett játszania novemberben, és a Crvena zvezda elleni párharc első mérkőzésének szünetében a vendég belgrádiak még öt góllal vezettek. Végül a hazaiak nyertek egy találattal, a szerb fővárosban pedig hárommal, így kettős győzelemmel jutottak a csoportkörbe.
Ott a dán Nyköbing Falstert, a német Blomberg-Lippét és a francia Chambray Touraine-t is megelőzték, majd a negyeddöntőben a Mosonmagyaróvárt ugyancsak kettős sikerrel búcsúztatták.
Megvan a Dijon gyenge pontja
A négyes döntő mezőnye elég kemény, a magyar csapat a házigazda francia Dijonnal kezd, amely Elek szerint a torna favoritjának számít. A keretben olyan ismert játékost is találunk, mint a korábban Siófokon is megfordult világ- és Európa-bajnok átlövő, Gnonsiane Niombla, de ott van a korábbi debreceni kapus, Ann-Cathrin Giegerich, és két dán válogatott irányító, Stine Nörklit Lönborg és Nadia Mielke-Offendal is.
Viszont a visszarendeződésük nem a legjobb, és a védekezésüknek is van gyenge pontja. Rajtunk áll, mennyit tudunk ezek közül kiaknázni
– magyarázta Elek, aki szerint a Dijon kicsit egysoros, azaz, ha sokáig sikerült helyt állni, a hajrá a magyar csapatnak lehetne könnyebb.
Ami a vasárnapi ellenfelet illeti, ugyancsak nehéz feladatnak ígérkezik.
„A Viborg klasszikus dán kézilabdát játszik, nagyon jó a védekezése, támadásban pedig a 7-6 elleni játékukra kell nagyon komolyan felkészülni. A Thüringer nem annyira futós csapat, cserébe magas és rendkívül agresszív fala van, ami néha már-már a durvaság határát átlépve védekezik. Egy közös a leendő ellenfelekben: mindegyik ellen a legjobbunkat kell nyújtanunk, ha győzni akarunk” – mondta Elek.
A célját már elérte az Esztergom
Szerinte azonban a legnagyobb esély mégis abban rejlik, hogy az ellenfeleken valamilyen oknál fogva lesz nyomás, rajtuk azonban semmi.
A Dijon a hazai pálya miatt, a Thüringer címvédőként, a Viborg pedig a patinás múltja miatt játszik nagyon komoly nyomás alatt a hétvégén. Rajtunk a világon semmiféle nyomás nem lesz, hacsak az nem, amit mi rakunk saját magunkra. Jól akarunk teljesíteni, győzni akarunk, de azt szeretném, ha ez nem tenné görcsössé a lányokat, hiszen alapvetően a célunkat már réges régen elértük.
A klub közösségi oldala szerint nem marad támogatás nélkül a csapat, mert egy maroknyi szurkoló nekivágott a nagy útnak, hogy a helyszínen buzdítsa a kedvenceket.
A négyes döntő programja
elődöntők (szombat):
15.00: Thüringer HC (német) – Viborg HK (dán)
18.00: Bourgogne Dijon HB (francia) – MOL Esztergom
helyosztók (vasárnap):
15.00: a 3. helyért
18.00: döntő