„Hogy mi a cél? Hát nyilván az arany” – Elek Gábor így várja az Európa Liga négyes döntőjét

„Hogy mi a cél? Hát nyilván az arany. Sportemberek vagyunk, mindig nyerni akarunk, és nincs ez másként most sem, de ha teljesen őszinte akarok lenni, már egy érmet is már nagyon nagy dolognak tartanék” – mondta a MOL Csapatnak Elek Gábor

Az Esztergomnak selejtezőt kellett játszania novemberben, és a Crvena zvezda elleni párharc első mérkőzésének szünetében a vendég belgrádiak még öt góllal vezettek. Végül a hazaiak nyertek egy találattal, a szerb fővárosban pedig hárommal, így kettős győzelemmel jutottak a csoportkörbe.

Ott a dán Nyköbing Falstert, a német Blomberg-Lippét és a francia Chambray Touraine-t is megelőzték, majd a negyeddöntőben a Mosonmagyaróvárt ugyancsak kettős sikerrel búcsúztatták.

Megvan a Dijon gyenge pontja

A négyes döntő mezőnye elég kemény, a magyar csapat a házigazda francia Dijonnal kezd, amely Elek szerint a torna favoritjának számít. A keretben olyan ismert játékost is találunk, mint a korábban Siófokon is megfordult világ- és Európa-bajnok átlövő, Gnonsiane Niombla, de ott van a korábbi debreceni kapus, Ann-Cathrin Giegerich, és két dán válogatott irányító, Stine Nörklit Lönborg és Nadia Mielke-Offendal is.

Viszont a visszarendeződésük nem a legjobb, és a védekezésüknek is van gyenge pontja. Rajtunk áll, mennyit tudunk ezek közül kiaknázni

– magyarázta Elek, aki szerint a Dijon kicsit egysoros, azaz, ha sokáig sikerült helyt állni, a hajrá a magyar csapatnak lehetne könnyebb.

Ami a vasárnapi ellenfelet illeti, ugyancsak nehéz feladatnak ígérkezik.

„A Viborg klasszikus dán kézilabdát játszik, nagyon jó a védekezése, támadásban pedig a 7-6 elleni játékukra kell nagyon komolyan felkészülni. A Thüringer nem annyira futós csapat, cserébe magas és rendkívül agresszív fala van, ami néha már-már a durvaság határát átlépve védekezik. Egy közös a leendő ellenfelekben: mindegyik ellen a legjobbunkat kell nyújtanunk, ha győzni akarunk” – mondta Elek.

A célját már elérte az Esztergom

Szerinte azonban a legnagyobb esély mégis abban rejlik, hogy az ellenfeleken valamilyen oknál fogva lesz nyomás, rajtuk azonban semmi.

A Dijon a hazai pálya miatt, a Thüringer címvédőként, a Viborg pedig a patinás múltja miatt játszik nagyon komoly nyomás alatt a hétvégén. Rajtunk a világon semmiféle nyomás nem lesz, hacsak az nem, amit mi rakunk saját magunkra. Jól akarunk teljesíteni, győzni akarunk, de azt szeretném, ha ez nem tenné görcsössé a lányokat, hiszen alapvetően a célunkat már réges régen elértük.

A klub közösségi oldala szerint nem marad támogatás nélkül a csapat, mert egy maroknyi szurkoló nekivágott a nagy útnak, hogy a helyszínen buzdítsa a kedvenceket.