Pingvin támadta meg az Antarktiszon versenyző magyar ultrafutót

Extrém körülmények között, az Antarktiszon versenyez a magyar ultrafutó, Lubics Szilvia.

A Facebook-oldalán Lubics rendszeresen ízelítőt ad a nehéz körülményekről, arról, hogy a bokája nehezen viseli a hóban futást, vagy hogy hiába a napszemüveg, mert a hó úgy is vakítja. De meggyűlt a baja a pingvinekkel is, pedig nagyon várta a találkozást az állatokkal.

„Futok békésen, gyönyörködöm bennük, élvezem, hogy köztük lehetek, erre az egyik pillanatról a másikra az egyikük megtámad! Odarohan hozzám, se szó, se beszéd, felborít, és elkezdi ütni a csőrével a lábam. De úgy rendesen. Teljesen lesokkolódtam. Két másik futó rohant oda hozzám, ők kergették el. Azt hittem ezek cuki állatok…. Biztos nem véletlenül támadott meg, tudom, hogy én futottam az ő területükön, de ez akkor is váratlanul ért. Vicc, nem?

Már csomó helyen futottam a világon, ahol megtámadhatott volna valami vadállat – amitől be is voltam rezelve –, de semmi nem történt. Erre az Antarktiszon megtámad egy pingvin. Tudom, egy egyed alapján nem lehet megítélni egy egész állatfajt, de most kicsit átértékelődött bennem a pingvinek iránti szeretet