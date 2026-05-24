Lékai Máté megsérült a szezonzárón, már meg is műtötték

admin Futó Csaba
2026. 05. 24. 15:06
37-27-es vereséggel zárta Szegeden a kézilabda NB I-es szezont a Ferencváros, amely a negyedik helyen végzett a bajnokságban. Mint utólag kiderült, a Fradi rutinos játékosa, Lékai Máté súlyosan megsérült a meccsen, erről a Kézilab podcast legutóbbi adásában beszélt, felkötött karral ment be ugyanis a stúdióba.

Szerdán, a Szeged elleni bajnoki mérkőzésen kézközépcsonttörésem lett. Sajnos a csont az el is mozdult, megrövidült, morzsolódott – szilánkosra… Úgyhogy meg kellett műteni, összecsavaroztak, összelemezeztek

– mondta Lékai az adásban.

A 37 éves irányító a szezon közben kihagyott bő öt hónapot, így csak tíz bajnokin lépett pályára az NB I-ben, ezeken 29 gólja volt.

Mi lesz a Fradi kézicsapatával?

Pénteken írtunk róla, hogy nagy a baj az FTC férfi-kézilabdacsapatánál. Információink szerint a játékosokat összehívták, és Paál László szakosztályvezető tájékoztatta őket a helyzetről.

A játékosoknak 300 ezer forintot ajánlottak, hozzátéve, amennyiben ezt nem fogadják el, akkor az NB I-ben sem indulhat a csapat.

Megkerestük a klubot, amely egy nappal később azt válaszolta, „az FTC továbbra is szeretné, hogy férfi kézilabdacsapata az élvonalban versenyezzen, az ehhez szükséges feltételek megteremtésén a klub és a szakosztály együttes erővel dolgozik.

A pontos pénzügyi tervezést egyelőre számos bizonytalan tényező nehezíti.

Az FTC férfi kézilabdacsapatánál az NB I-es szereplés a prioritás, klubunk vizsgálja a nemzetközi kupaindulás lehetőségét is” – közölték a klub részéről.

