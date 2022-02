A NOB-elnök Valijeva edzőjét kritizálta, bepipultak az oroszok

A 15 éves Kamila Valijeva először azzal került a hírekbe, hogy az olimpiák történetében első nőként mutatott be négyfordulatos ugrást a műkorcsolyázók versenyében, majd doppingügyével: a pekingi olimpia alatt derült ki, hogy a decemberben adott doppingmintája pozitív lett. Így bár vele együtt az oroszok megnyerték a csapatversenyt, az érmeket azóta sem adták át.

Kapcsolódó Megsemmisítették és megölték – olimpiai 4. műkorcsolyázóját siratja az orosz sajtó A doppingügybe keveredett 15 éves Kamila Valijeva nem bírta el a terhet és a nyomást.

Sokáig az is kérdéses volt, hogy Valijeva folytathatja a versenyzést. Végül engedték indulni, a rövidprogram után még az első helyen állt, a csütörtöki kűrjében azonban teljesen szétesett fejben a rá nehezedő nyomástól, több ugrást is elrontott, így végül lemaradt a dobogóról és a negyedik helyen végzett. Amikor lekorcsolyázott a jégről, akkor az edzője még fel is kérdezte:

Miért engedted el? Magyarázd meg nekem, miért? Miért adtad fel? Az axel után elengedted. Miért?

– szegezte neki a kérdést Eteri Tutberidze tanítványának, amit a kamerák is megörökítettek.

Mindezt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Thomas Bach is kommentálta, aki úgy vélekedett, dermesztő volt látni, hogy támogatás helyett számonkéréssel fogadták a 15 éves Valijevát a palánk mellett. A NOB egyébként nem akarta, hogy az orosz indulhasson az olimpián.

Kapcsolódó A németek műkorcsolyázó legendája a könnyeivel harcolva beszélt Valijeváról Katarina Witt nehezen uralkodott az érzelmein, miután végignézte, ahogy egy 15 éves lány olimpiai álma szertefoszlik.

Bach szavai után az oroszok beleálltak a kérdésbe. Az olimpiai ezüstérmes és világbajnok Alekszandr Zsulin az Instagramon írt nyílt levelet Bachnak címezve, aminek az első pontjában rögtön kitért Tutberidzére, akit védelmébe vett, az edzőnő érdemeinek felsorolása mellett (2014 óta négy olimpiai bajnokot készített fel a többi közt) pedig betámadta a NOB-elnököt. Zsulin szerint Bachnak saját magával kellene törődnie, azzal, ahogy a Valijeva-esetet kezelték, a NOB-elnök pedig szerinte kegyetlenül és helytelenül viselkedett.

Nincs joga viselkedésből kioktatni egy nagyszerű edzőt

– írta Zsulin a bejegyzésében, amelynek második pontja rról szólt, hogy változásokat kellene bevezetni a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségnél (WADA) a tiltólistás szerek kapcsán, mert egyre többen buknak meg szívgyógyszerrel, de az meglátása szerint nem javít semmit a teljesítményen, cserébe sokakat érint. Példaként hozta fel a saját versenyzőjét, Jekatyerina Bobrovát, akit – több orosz sportolóhoz hasonlóan – meldónium használata miatt tiltottak el korábban, de a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) később felmentette és tovább versenyezhetett. (A meldónium 2016 óta tiltólistás szer a WADA-nál.)

Zsulin posztja alatt a kommentelők között megjelent Tutberidze is, aki megköszönte a támogató szavakat, azelőtt pedig továbbra is tanácstalanul áll, hogy Bach bírálta a munkáját.

A női műkorcsolyázók versenye egyébként nem a sportág legszebb arcát mutatta Pekingben. Valijeva doppingügye és nyílt színi összeomlása mellett ugyanis az ezüstérmes, a három négyfordulatos ugrást is bemutató Alekszandra Truszova ugyanis sírva vette tudomásul, hogy a második lett.

Soha többé nem megyek jégre. Soha! Utálom! Ez lehetetlen, nem megy már tovább. Nem megyek el az eredményhirdetésre, mindenkinek van már egy aranyérme, csak nekem nincs. Utálom

– mondta a 17 éves versenyző, aki aztán később mégis felállt a dobogóra.