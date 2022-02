A NOB nem akarta, hogy a doppingügybe keveredett műkorcsolyázó indulhasson az olimpián

Nem akarta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, hogy a doppingügybe keveredett műkorcsolyázó, Kamila Valijeva induljon a pekingi olimpián.

Kapcsolódó Megsemmisítették és megölték – olimpiai 4. műkorcsolyázóját siratja az orosz sajtó A doppingügybe keveredett 15 éves Kamila Valijeva nem bírta el a terhet és a nyomást.

Thomas Bach szerint kénytelenek voltak engedélyezni az orosz versenyző indulását, mivel elveszítették a bírósági keresetüket. A NOB eszközei korlátozottak, ezért nem volt mit tenni, pedig nem szerették volna, ha indulhat a 15 éves Európa-bajnok.

A Valijeva-ügyből fakadnak problémák, beleértve a kiskorúak szereplését felnőtt mezőnyben, és megbeszéléseket kezdünk arról, hogy a jelenlegi korhatár megfelelő-e

– mondta a NOB elnöke.

A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) pénteken jelentette be, hogy egy december végén adott doppingmintájának vizsgálata pozitív eredménnyel zárult Valijeva esetében. Mintájában a doppingszerek közé tartozó trimetazidinre bukkantak, amely az egészséges ember szervezetében javítja a vér oxigénellátását. A 15 éves műkorcsolyázó azzal védekezett, hogy nagyapja szívgyógyszere került a szervezetébe.

Kapcsolódó Nagyapja szívgyógyszere miatt bukott a 15 éves műkorcsolyázó doppingteszten Még mindig nincs vége a négyfordulatos ugrást bemutató olimpikon kálváriájának.

Az Orosz Olimpiai Bizottság az ilyenkor automatikus előzetes eltiltást felfüggesztette, ám döntését a NOB, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) és a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) is megtámadta a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS), amely ugyanakkor hétfőn helybenhagyta a határozatot. A CAS döntését követően a NOB közölte, hogy azokban a számokban, amelyekben Valijeva szerepel, az ügyének teljes lezárása után lesz majd éremosztás. A 15 éves lány mindezek ellenére is átvészelte a rövid programját kedden, pedig még el is esett közben.

Szerdán viszont arról számoltak be a lapok, hogy nem egy, hanem három különböző szívgyógyszert is kimutatott a vizsgálat. Érdekesség, hogy a két újonnan felbukanó anyag, a hypoxen és az L-Carnitine sincs rajta a tiltott hatószerek listáján. Ennek ellenére a CAS-nak továbbították a vizsgálat eredményét.