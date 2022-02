Bukdácsolva esett el az olimpiai éremtől a doppingbotrányba keveredő műkorcsolyázó

Nem végzett dobogós helyen a doppingbotrányba keveredett Kamila Valijeva a női műkorcsolyázók mezőnyében, a pekingi olimpia csütörtöki versenynapján.

A szerdai rövidprogramban is látszott a testbeszédén, hogy nincs egészen jól, majd el is sírta magát. A csütörtöki kűrjére azonban már teljesen szétesett Valijeva, rögtön belebakizott egy ugrásba, majd kétszer is fenékre esett a jégen. Becsületére szóljon, hogy végigcsinálta az egész programot bakikkal együtt is. A pontokat azonban ennyivel nem lehetett visszaszerezni, végül negyedikként zárta az olimpiát egyéni versenyben, de nagyon beszédes volt, hogy jégről lefelé csúszva nagyot legyintett és az edzői karjaiban vigasztalódott, miközben a lelátóról nagy tapsot kapott.

A végső győztes így a szintén orosz Anna Scserbakova lett, akit Valijeva kűrje után bevágott a közvetítés rendezője, de csak hitetlenkedve bámulta a honfitársa küszködését. Másodikként is egy orosz, Alekszandra Truszova zárt. Valijeva dobogós helyezése esetén egyébként nem adták volna át az érmeket, amíg le nem zárul az ügye.

Valijeva doppingbotránya:

A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) pénteken jelentette be, hogy egy december végén adott doppingmintájának vizsgálata pozitív eredménnyel zárult Valijeva esetében. Mintájában a doppingszerek közé tartozó trimetazidinre bukkantak, amely az egészséges ember szervezetében javítja a vér oxigénellátását. A 15 éves műkorcsolyázó azzal védekezett, hogy nagyapja szívgyógyszere került a szervezetébe.

Az Orosz Olimpiai Bizottság az ilyenkor automatikus előzetes eltiltást felfüggesztette, ám döntését a NOB, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) és a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) is megtámadta a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS), amely ugyanakkor hétfőn helybenhagyta a határozatot. A CAS döntését követően a NOB közölte, hogy azokban a számokban, amelyekben Valijeva szerepel, az ügyének teljes lezárása után lesz majd éremosztás. A 15 éves lány mindezek ellenére is átvészelte a rövid programját kedden, pedig még el is esett közben.

Szerdán viszont arról számoltak be a lapok, hogy nem egy, hanem három különböző szívgyógyszert is kimutatott a vizsgálat. Érdekesség, hogy a két újonnan felbukanó anyag, a hypoxen és az L-Carnitine sincs rajta a tiltott hatószerek listáján. Ennek ellenére a CAS-nak továbbították a vizsgálat eredményét.