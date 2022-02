A németek műkorcsolyázó legendája a könnyeivel harcolva beszélt Valijeváról

Nem végzett dobogós helyen a doppingbotrányba keveredett Kamila Valijeva a női műkorcsolyázók mezőnyében, a pekingi olimpia csütörtöki versenynapján.

A szerdai rövidprogramban is látszott a testbeszédén, hogy nincs egészen jól, a csütörtöki kűrjére azonban teljesen szétesett. Már a program elején bakizott, utána kétszer is elesett, végül pedig negyedik helyen zárt a doppingbotrányba keveredett 15 éves versenyző.

Az olimpiai közvetítésre Németországban a sportági legendát, a kétszeres olimpiai bajnok Katarina Wittet kérték fel, aki rendkívül empatikus volt Valijevával kapcsolatban, mert a látottak után folyamatosan harcolt a sírás ellen. Ennek ellenére elmondta, amit akart, de egy ponton még azt is kérte, hogy ne mutassa őt a kamera, annyira felzaklatta a kűr.

Sajnálom, de ez elviselhetetlen. Ne is nézd hol végez, első, második, harmadik, negyedik hely is teljesen mindegy. Éppen az történt, amitől meg kellene őt védeni. Csak egy 15 éves gyerek és amikor látod őt teljesen összetörten a jégre ülni… ne mutassatok!

Nem sokkal később azért összeszedte magát és kifejtette a véleményét, miszerint Valijeva már csak árnyéka önmagának, mióta a farkasok elé vetették, ahogy fogalmazott.

🇩🇪Katarina Witt was (understandably) absolutely beside herself after the Women’s FS. pic.twitter.com/qxvdM9ullo — Twizzle Blister (@TwizzleBlister) February 17, 2022

Valijeva doppingbotránya:

A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) pénteken jelentette be, hogy egy december végén adott doppingmintájának vizsgálata pozitív eredménnyel zárult Valijeva esetében. Mintájában a doppingszerek közé tartozó trimetazidinre bukkantak, amely az egészséges ember szervezetében javítja a vér oxigénellátását. A 15 éves műkorcsolyázó azzal védekezett, hogy nagyapja szívgyógyszere került a szervezetébe.

Az Orosz Olimpiai Bizottság az ilyenkor automatikus előzetes eltiltást felfüggesztette, ám döntését a NOB, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) és a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) is megtámadta a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS), amely ugyanakkor hétfőn helybenhagyta a határozatot. A CAS döntését követően a NOB közölte, hogy azokban a számokban, amelyekben Valijeva szerepel, az ügyének teljes lezárása után lesz majd éremosztás. A 15 éves lány mindezek ellenére is átvészelte a rövid programját kedden, pedig még el is esett közben.

Szerdán viszont arról számoltak be a lapok, hogy nem egy, hanem három különböző szívgyógyszert is kimutatott a vizsgálat. Érdekesség, hogy a két újonnan felbukanó anyag, a hypoxen és az L-Carnitine sincs rajta a tiltott hatószerek listáján. Ennek ellenére a CAS-nak továbbították a vizsgálat eredményét.