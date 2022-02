Először mutatott be női műkorcsolyázó négyfordulatos ugrást egy olimpián

Oroszország győzött a műkorcsolyázók csapatversenyében a pekingi téli olimpián.

Az első nap után még az amerikaiak álltak az élen, de az oroszok vasárnap az élre álltak, és hétfőn már a nők kűrje előtt bebiztosították elsőségüket, így 2014 után bizonyultak a legjobbnak ismét ebben a számban téli játékokon.

A 15 éves, friss Európa-bajnok Kamila Valijeva a nők közül először ugrott négyfordulatost, kétszer sikeres volt a kísérlete, harmadjára elesett, de így is ő végzett az élen a mezőnyében.

Tonight history was made in women’s figure skating. Kamila Valieva threw three quad jumps in her free skate (with raised arms). No woman has ever successfully thrown a quad in Olympic competition. She is 15 years old… She fell on her last quad. At least we know she is human. ⛸ pic.twitter.com/5d5QblX5pN

