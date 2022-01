Amíg a világbajnok dartsos interjút adott, a döntő vesztese a falnál sírt

2020 után 2022-ben is Peter Wright lett a darts világbajnoka.

A skót klasszis nagyon összerakta magát a finálé második felére, 5-4-re még Michael Smith vezetett, sőt az angol játékos a tizedik játszmában is elhúzott 2-0-ra, de Wright zsinórban nyolc leget nyert, amivel nyeregbe került, és végül 7-5-re fordított.

Ami az egyik oldalon hatalmas öröm, az a másikon szívszaggató bánat, a 31 éves Smith másodszor játszhatott döntőt, de 2019 után, amikor Michael van Gerwen győzte le, ismét alulmaradt. Az elszalasztott lehetőség érthetően megviselte Smitht, aki a könnyeit törölgette, miközben Wright a nagy diadal utáni első interjúját adta.

Az angol dartsos új vb-rekordot állított fel azzal, hogy 83 180-as köre volt a tornán, és feljött az ötödik helyre a világranglistán.

