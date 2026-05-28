„Nem erre szavaztunk” – Márki-Zay Péter is nekiment Magyar Péter javaslatának

Magyar Péter miniszterelnök múlt szombaton kilátásba helyezte, hogy az állami vezető tisztségviselők, parlamenti képviselők, intézményvezetők fizetése mellett a polgármestereké is csökkenhet a pazarlás megszüntetése elvén. A parlamenti képviselők fizetésének (tiszteletdíjának) jelentős mérsékléséről csütörtökön már be is nyújtott egy törvényjavaslatot a Tisza Párt két képviselője.

Mint megírtuk, egyes kistelepülési polgármesterek már tiltakoznak a belengetett bércsökkentés ellen, az algyői polgármester például arról beszélt, hogy lemondana, ha kevesebbet keresne beosztottjainál,

Most Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester szólalt fel az ügyben, Facebook-videójában félrevezetőnek nevezte az intézkedési tervnek még az indoklását is, ami arra utal, hogy a polgármesterek korrupcióját le kell törni.

A korábbi miniszterelnök-jelölt kérte is Magyar Pétert, hogy üljön le tárgyalni a városvezetőkkel, mielőtt elhamarkodott döntés születne az Országgyűlésben – idézi az Infostart.hu.

Határozottan állítja, a polgármesterek nincsenek túlfizetve. Úgy véli, a bérekkel dobálózás populista megközelítés, ami már nagyon sok kárt okozott az országnak. A polgármesterek korrupciójával összefüggésben kiállt amellett, hogy áprilisban nem egy olyan változásra szavazott, ahol a korrupt polgármesterek fizetését csökkentik, hanem olyanra, ahol börtönbe csukják őket.

Vannak tisztességes, jól dolgozó polgármesterek, akik megdolgoznak a fizetésükért, és vannak korrupt politikusok, akiknek nem a fizetését kell csökkenteni, hanem börtönbe kell őket csukni. Ne keverjük össze a kettőt!

– hangsúlyozta.

Márki-Zay Pétert Orbán Viktorban sem az zavarta, hogy sokat keres, hanem hogy „ezermilliárdokat loptak el az országtól”.

A városatya még egy félelmét is megosztotta: szerinte a Tisza Párt adminisztratív eszközökkel akarja elfoglalni az önkormányzatokat, a fizetéscsökkentés is lépés lenne ebbe az irányba, és akkor „egy új egypártrendszerben találjuk magunkat”, amire aztán pláne nem szavazott áprilisban.

Szerinte Magyar Péternek tisztáznia kell, hogy valódi demokráciát akar, ezért lenne fontos az egyeztetés.

A TÖOSZ azonnali egyeztetést követel

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja, és azonnali, érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal – idézi a szervezet közleményét az MTI.

A szervezet közleményében azt írta, hogy a polgármesteri illetmények Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett 2024 előtti szintre történő csökkentése újabb bérfeszültségeket okozna – különösen az ötezer lakos alatti településeken –, miközben a jelenlegi szabályozás a korábban kialakult aránytalanságok jelentős részét rendezte.

„Az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a településvezetők lelkiismeretes, gyakorlatilag folyamatos szolgálatot jelentő munkájának megbecsülésére van szükség” – fogalmazott Hanusi Péter, a TÖOSZ elnöke.