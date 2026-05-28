Nagyot csökken az üzemanyagok ára péntektől

A csütörtöki áresés után május 29-én, pénteken még ennél is jelentősebb mértékben csökken a benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt. A benzin ezúttal bruttó 16 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 12 forinttal kerül majd kevesebbe.

2026. május 28-án az átlagárak a következők szerint alakulnak:

95-ös benzin: 685 Ft/liter

Gázolaj: 695 Ft/liter

A korábbi magyar kormány március elején a benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be, amely a magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező járművekre vonatkozik. A benzin esetében 595 forint, a gázolaj esetében 615 forint a védett ár literenként. (A védett árral kapcsolatos feltételeket itt találja.) Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette: akár az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon.