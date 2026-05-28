benzindízelgázolajüzemanyag
Gazdaság

Nagyot csökken az üzemanyagok ára péntektől

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 05. 28. 13:53
Szajki Bálint / 24.hu

A csütörtöki áresés után május 29-én, pénteken még ennél is jelentősebb mértékben csökken a benzin és a gázolaj beszerzési ára egyaránt. A benzin ezúttal bruttó 16 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 12 forinttal kerül majd kevesebbe.

2026. május 28-án az átlagárak a következők szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 685 Ft/liter
  • Gázolaj: 695 Ft/liter

A korábbi magyar kormány március elején a benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be, amely a magyar rendszámú és magyar forgalmival rendelkező járművekre vonatkozik. A benzin esetében 595 forint, a gázolaj esetében 615 forint a védett ár literenként. (A védett árral kapcsolatos feltételeket itt találja.) Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette: akár az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Már naponta vérzett az orrom a stressztől” – mégsem megy Amerikába tanulni Schóbert Norbi Jr.
Lovász László a távozása óta nem hallgat Bochkort: „Azt sem tudom, az utódom hogyan muzsikál”
A Klebelsberg Központot átvilágítják, elnöke nyugdíjba megy
Kvíz: felismered a legendás horrorfilmeket egyetlen képkockáról?
A CATL debreceni gyára előtt május 5-én felbugyogó zöld folyadék.
Mérgező anyagokat mutattak ki a debreceni akkumulátorgyár előtt felbugyogó zöld folyadékban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik